Der US-Vermögensverwalter BlackRock hat seinen Anteil an der Deutschen Telekom AG weiter ausgebaut. Laut einer am 19. März 2025 veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung hält das Finanzunternehmen nun 5,08 Prozent der Stimmrechte direkt an dem Bonner Telekommunikationskonzern. Zusammen mit Instrumenten beläuft sich der Gesamtanteil auf 5,22 Prozent. Die Mitteilung erfolgte gemäß Artikel 40, Absatz 1 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) und wurde als freiwillige Konzernmitteilung mit ausgelöstem Schwellenwert auf Tochterunternehmensebene bezeichnet.

Konkret verfügt BlackRock über 253.135.859 Stimmrechte an der Deutschen Telekom. Der Großteil davon, rund 5,01 Prozent, entfällt auf Aktien mit der ISIN DE0005557508, während weitere 0,07 Prozent auf Papiere mit US-amerikanischer Kennung entfallen. Die Schwelle wurde am 14. März 2025 überschritten. Bei der vorherigen Mitteilung hatte der Anteil bei 5,02 Prozent gelegen, während sich der Gesamtanteil einschließlich Instrumenten auf 5,21 Prozent belaufen hatte.

Aktienentwicklung im laufenden Handel

Die Aktie der Deutschen Telekom zeigt sich derweil im XETRA-Handel ohne größere Kursveränderungen. Zuletzt notierte das Papier nahezu unverändert bei 33,78 Euro, nachdem es im Tagesverlauf zwischen 33,58 und 33,90 Euro pendelte. Das 52-Wochen-Hoch hatte die Aktie am 3. März 2025 bei 35,91 Euro erreicht, was einem Aufwärtspotenzial von gut 6,3 Prozent entspricht. Das Jahrestief wurde am 18. April 2024 bei 20,73 Euro markiert. Analysten sehen für die T-Aktie weiteres Potenzial und geben im Durchschnitt ein Kursziel von 38,74 Euro an. Die nächsten Quartalszahlen wird der Konzern voraussichtlich am 15. Mai 2025 präsentieren. Für das laufende Jahr rechnen Experten mit einer Dividende von 1,00 Euro je Aktie, nachdem im Jahr 2024 eine Ausschüttung von 0,90 Euro erfolgt war.

