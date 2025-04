© Foto: von Dierk Gut auf Pixabay

Der Telekom-Gigant ist in der allgemeinen Marktschwäche ebenfalls ins Schwanken geraten. Trotz solider Geschäftszahlen und attraktiver Dividende schwankt die Aktie zwischen kurzfristigen Rücksetzern und steter Hoffnung auf Erholung. Die jüngsten Kursrückgänge, aktuell liegt der Kurs um die 30 Euro, bieten risikobewussten Anlegern möglicherweise einen hervorragenden Einstieg. Doch wie steht es um die fundamentalen Daten, die Charttechnik und die aktuellen Nachrichten, die den Markt beeinflussen? Lesen Sie weiter, um zu erfahren, ob die Telekom gerade eine Top-Kaufgelegenheit ist.

Aktuelle Unternehmenslage



Die Deutsche Telekom ha sich 2024 gut entwickelt: Der Umsatz stieg um 3,4 Prozent auf rund 115,8 Milliarden Euro, und der Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen, Amortisation bereinigt legte um 6,2 Prozent zu. Dies zeigt, dass das Unternehmen trotz des harten Wettbewerbs in Festnetz und Mobilfunk solide arbeitet. Gleichzeitig wurde auf der Hauptversammlung in Bonn eine Rekordausschüttung von 0,90 Euro pro Aktie beschlossen. Dies ist ein Schritt, der besonders Dividendenjäger anspricht. Allerdings befindet sich die Aktie momentan in einem angespannten Marktumfeld. Durch globale Unsicherheiten und den anhaltenden Druck von Handelskonflikten scheitert der kurzfristige Kurs an der 200-Tage-Linie, die aktuell bei etwa 29,30 Euro verläuft. Analysten beobachten die Entwicklung genau, denn obwohl kurzfristig Unsicherheiten vorherrschen, spricht vieles dafür, dass die fundamentale Stärke der Telekom langfristig gefragt sein wird. In diesem Umfeld von stabilen Erträgen und kurzfristiger Volatilität könnte der aktuelle Kurs um 30 Euro als Einstiegsgelegenheit für einen Aufschwung dienen.

Chartanalyse und technische Bewertung



Schauen wir uns den Chart an, Der letzte Kursrücksetzer brachte die Aktie bis auf 29,80 Euro, was als wichtige Unterstützung gilt. Auch darunter der Bereich zwischen 28,50 - 29,50 Euro ist entscheidend, denn spätestens dort sollte das Papier einen Boden gefunden haben, der den kurzfristigen Abwärtstrend, wenn man denn überhaupt davon sprechen kann, möglicherweise stoppt. Besser geeignet ist wohl der Begriff Rücksetzer. Kurzfristig liegt der Fokus auf einer Stabilisierung in diesem Bereich. Sollten die technischen Indikatoren positiv mit dem Kursverlauf einhergehen, ist ein Anstieg über 32 Euro wieder denkbar. Hier könnten weitere bullishe Impulse einsetzen. Allerdings bleibt Vorsicht geboten, denn ein Bruch der Unterstützung bei 28 Euro könnte zu weiteren Kursverlusten führen. Der RSI signalisiert mit einem Wert knapp über der 30er Zone/Marke, dass nach einer Konsolidierungsphase eine mögliche Trendwende möglich ist. Diese charttechnischen Signale belegen, dass der Markt zwar aktuell und zuletzt nervös reagiert(e), aber auch Chancen für Investoren und Anleger bereithält, die bereit sind, diese kurzfristigen Schwankungen auszuhalten.





Neuigkeiten, Fundamentales und Tradingidee



Die Deutschen Telekom zeigt trotz der aktuellen Kurskorrektur robuste fundamentale Kennzahlen. Der stetige Umsatzanstieg und die leicht verbesserte EBIT-Marge untermauern die solide Basis des Unternehmens. Zusätzlich sorgt der kürzlich bestätigte Aktienrückkauf sowie die geplante Expansion über Zukäufe in den USA für positive Impulse. Die aktuelle Marktbewertung liegt unter dem fairen Wert. Analysten von J.P. Morgan haben ihr Kursziel für die Telekom-Aktie auf bis zu 44 Euro angehoben. Insideraktionen und die hohe Dividendenrendite sprechen dafür, dass die Aktie trotz kurzfristiger Schwankungen, Potenzial hat.

Unsere Tradingidee lautet daher: Für langfristig orientierte Anleger, die an die strategische Stärke und die Digitalisierungsagenda der Deutschen Telekom glauben, stellt der aktuelle Kurs bei rund 30 Euro einen attraktiven Einstiegspunkt dar. Wichtig ist dabei, mit einem Stop-Loss z. B. knapp unterhalb von 28 Euro zu sichern, falls der Kurs weiter sinken sollte. Als Kursziel winkt eventuell mittel- und langfristig das von J.P. Morgan ausgegebene Niveau jenseits der 40 Euro.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

