STRATEC MIT ÄNDERUNGEN DES FINANZKALENDERS 2025 Birkenfeld, 19. März 2025 Die STRATEC SE, Birkenfeld, Deutschland, (Frankfurt: SBS; Prime Standard, SDAX) gibt heute die Verschiebung des Termins zur Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2024 bekannt. Die Veröffentlichung ist nun für den 29. April 2025 vorgesehen. Die Verschiebung steht im Zusammenhang mit erhöhtem Zeit- und Koordinationsbedarf im Zuge des Wechsels des Abschlussprüfers (Erstprüfung) sowie teilweise krankheitsbedingter Kapazitätsengpässe in der Finanzabteilung. STRATEC plant vor Veröffentlichung des Geschäftsberichts vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 zusammen mit dem Ausblick für 2025 zu veröffentlichen. Der genaue Termin für diese Veröffentlichung wird noch bekanntgegeben. Nach derzeitigem Kenntnisstand geht STRATEC davon aus, dass die für das Geschäftsjahr 2024 in Aussicht gestellten Ziele, eines stabilen bis leicht rückläufigen Konzernumsatzes (auf währungsbereinigter Basis) sowie eine adjustierte EBIT-Marge von etwa 10,0% bis 12,0%, erreicht wurden. Aus dem neuen Veröffentlichungstermin für den Geschäftsbericht 2024 ergibt sich aufgrund einzuhaltender Einladungsfristen auch die Notwendigkeit den für den 23. Mai 2025 geplanten Termin für die ordentliche Hauptversammlung zu verlegen. Die ordentliche Hauptversammlung 2025 wird nun am 17. Juni 2025 abgehalten. ÜBER STRATEC

Die STRATEC SE ( www.stratec.com ) projektiert, entwickelt und produziert vollautomatische Analysensysteme für Partner aus der klinischen Diagnostik und Life Sciences. Darüber hinaus bietet das Unternehmen komplexe Verbrauchsmaterialien für diagnostische und medizinische Anwendungen an. Bei Analysensystemen sowie Verbrauchsmaterialien wird dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung über das Design und die Produktion bis zur Qualitätssicherung abgedeckt. Die Partner vermarkten die Systeme, Software und Verbrauchsmaterialien weltweit als Systemlösungen, in der Regel gemeinsam mit ihren Reagenzien, an Laboratorien, Blutbanken und Forschungseinrichtungen. STRATEC entwickelt ihre Produkte auf Basis patentgeschützter Technologien. Die Aktien der Gesellschaft (ISIN: DE000STRA555) werden im Marktsegment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX der Deutschen Börse an. WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI:

