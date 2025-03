Der US-Dollar (USD) ist wahrscheinlich in eine Handelsspanne von 148,80/149,90 zum japanischen Yen (JPY) eingetreten. Längerfristig deutet die Zunahme des Momentums darauf hin, dass der USD in Richtung 150,30 zulegen könnte, so die Devisenanalysten Quek Ser Leang und Peter Chia von der UOB Group. USD kann sich in Richtung 150,30 festigen 24- STUNDEN- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...