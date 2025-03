Die Nvidia-Aktie hat in den letzten Wochen eine deutliche Korrektur erlebt. Nach dem Rückgang von 153 auf 104,77 US-Dollar versuchte der Kurs einen Pullback an die 200-Tage-Linie, konnte sich jedoch nicht nachhaltig über dieser Marke behaupten. Aktuell notiert die Aktie an der Nasdaq bei rund 117 US-Dollar, während die gleitende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...