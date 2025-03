EQS-News: Logwin AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Grevenmacher (Luxemburg) - Der Logwin Konzern verzeichnete in einem anspruchsvollen Wettbewerbsumfeld im Jahr 2024 eine insgesamt erfreuliche Umsatz- und Ergebnisentwicklung. Der Konzernumsatz lag mit 1.442,4 Mio. Euro über dem Vorjahresniveau (2023: 1.257,5 Mio. Euro). Das operative Ergebnis (EBITA) war im Geschäftsjahr 2024 einhergehend mit der allgemeinen Marktentwicklung gegenüber dem Vorjahr mit 83,6 Mio. Euro erwartungsgemäß rückläufig (2023: 91,7 Mio. Euro). Das Periodenergebnis des Logwin Konzerns belief sich auf 65,6 Mio. Euro (2023: 80,2 Mio. Euro). Der Umsatz des Geschäftsfelds Air + Ocean lag aufgrund der Entwicklung der Frachtraten in der See- und auch in der Luftfracht sowie erhöhter Volumina mit 1.189,5 Mio. Euro deutlich über dem Vorjahresumsatz (2023: 917,2 Mio. Euro). Das Geschäftsfeld Solutions erwirtschaftete mit 255,0 Mio. Euro einen unter dem Vorjahresniveau liegenden Umsatz (2023: 341,9 Mio. Euro), verursacht durch die Beendigung einzelner Geschäftsaktivitäten sowie aufgrund reduzierter Volumina im internationalen Transportgeschäft. Das operative Ergebnis (EBITA) des Geschäftsfelds Air + Ocean lag bei 76,5 Mio. Euro (2023: 86,6 Mio. Euro). Ausschlaggebend für das gesunkene Ergebnis war eine sehr intensive Wettbewerbssituation um Volumen im Luft- und Seefrachtmarkt. Das Geschäftsfeld Solutions hingegen übertraf mit 19,8 Mio. Euro das Vorjahresergebnis (EBITA) um 0,9 Mio. Euro (2023: 18,9 Mio. Euro). Maßnahmen zur Steigerung der Performance sowie die Veräußerung verlustbringender Aktivitäten im Vorjahr führten zu einer Ergebnisverbesserung. Der Free-Cashflow des Logwin Konzerns lag mit 60,6 Mio. Euro ebenfalls auf einem erfreulichen Niveau (2023: 64,6 Mio. Euro). Die Nettoliquidität des Konzerns erhöhte sich damit zum Jahresende auf 313,5 Mio. EUR. Die wie in den Vorjahren insgesamt gute Ertragslage nutzte der Logwin Konzern zum Ausbau seiner weltweiten Logistik-Aktivitäten. So baute Logwin mit der Akquisition der Infranordic Shipping & Forwarding AB in Schweden und der Gründung der Logwin Baltics SIA in Lettland seine Präsenz in Skandinavien und Nordost-Europa aus. Weitere Akquisitionen und Büroeröffnungen im Jahresverlauf 2024 unterstreichen die Wachstumspläne Logwins, so auch zuletzt der Unternehmenskauf der Hanse Service Gruppe in Hamburg, mit dem Logwin seine Expertise in den Bereichen Pharma- und Lebensmittel-Logistik erweitert. Mit dem Kauf der Worldpack Express Gruppe in Spanien und der Eröffnung einer Niederlassung in Valencia erfolgte zudem eine Stärkung der Logwin Position im spanischen Markt. Neue Niederlassungen eröffnete Logwin zudem in Lyon und Bordeaux (Frankeich), in Sofia (Bulgarien), in Ahmedabad (Indien), in Semarang (Indonesien) und in Rzeszow (Polen). Der Verwaltungsrat der Logwin AG beabsichtigt, der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung 2025 vorzuschlagen, für das Geschäftsjahr 2024 eine Ausschüttung in Höhe von 12,80 Euro je Aktie (Vorjahr: 14,00 Euro je Aktie) zu beschließen. Das entspricht einer erfreulichen Dividendenrendite von rund 5% gemessen am Durchschnittskurs der Logwin Aktien 2024 bei einer Ausschüttungsquote von mehr als 50% des Periodenergebnisses. Logwin ist sich seiner weltweiten Verantwortung für nachhaltiges Handeln und seiner sozialen Verantwortung sehr bewusst. Der Berichterstattung hierzu bekommt eine immer größere Bedeutung. Zusätzlich zum Jahresfinanzbericht veröffentlicht der Logwin Konzern deshalb am 19. März 2025 auf seiner Homepage www.logwin-logistics.com für das Berichtsjahr 2024 erstmals einen umfassenden Nachhaltigkeitsbericht, der bereits an die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) der Europäischen Union angelehnt ist. Über die Logwin AG Die Logwin AG (Grevenmacher, Luxemburg) realisiert für seine Kunden Logistik- und Transportlösungen. Der Konzern erzielte 2024 einen Umsatz von 1,4 Mrd. Euro und beschäftigt rund 3.800 Mitarbeiter. Logwin ist in allen wichtigen Märkten weltweit aktiv und verfügt über rund 190 Standorte auf sechs Kontinenten. Mit den beiden Geschäftsfeldern Solutions und Air + Ocean gehört die Logwin AG zu den führenden Unternehmen am Markt. Die Logwin AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Mehrheitsaktionärin ist die DELTON Logistics S.à r.l., Grevenmacher (Luxemburg). Die vorgenannten zentralen Steuerungsgrößen (KPIs) sind Bestandteil des im Logwin Konzern eingesetzten Kennzahlensystems und werden im Abschnitt "Finanzwirtschaftliche Unternehmenssteuerung" im Konzernlagebericht im Jahresfinanzbericht 2024 (Seite 1 ff.) entsprechend den Leitlinien für alternative Leistungskennzahlen der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) vom 5. Oktober 2015 erläutert. Ihr Ansprechpartner:

