Grevenmacher (Luxemburg) - Mit wachsenden Frachtvolumina, einem deutlich gesteigerten Umsatz sowie einem operativen Ergebnis auf Vorjahreshöhe ist Logwin trotz der weltweit schwieriger werdenden Rahmenbedingungen gut ins Jahr 2025 gestartet.

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen Die Weltwirtschaft startete verhalten ins Jahr 2025 und blieb von geopolitischen Unsicherheiten sowie wachstumshemmenden Faktoren geprägt. In Europa, insbesondere in Deutschland, blieb die Konjunktur gedämpft. Während einzelne Länder leichte Erholungstendenzen verzeichneten, litten die meisten Länder Europas unter strukturellen Schwächen und einer anhaltend schwachen Industriekonjunktur. Vor allem die Unsicherheit über mögliche zusätzliche Zölle belastete spürbar den Exportsektor. Im ersten Quartal 2025 zeigte sich sowohl in der See- als auch Luftfracht und der Landfracht ein erhöhter Wettbewerbsdruck. Die Raten in der Seefracht und der Luftfracht pendelten sich seit dem Jahreswechsel unter dem Vorjahresniveau ein. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage Umsatz Der Umsatz des Logwin Konzerns befand sich im ersten Quartal 2025 volumenbedingt mit 354,0 Mio. Euro deutlich über dem Vorjahresniveau (2024: 311,0 Mio. Euro). Das Geschäftsfeld Air + Ocean erzielte einen erfreulichen Umsatz von 292,1 Mio. Euro und lag signifikant über dem Vorjahresumsatz (2024: 245,2 Mio. Euro). Gestiegene Volumen in der Luft- und Seefracht wirkten gegenläufig zu den geringeren Frachtraten des ersten Quartals. Im Geschäftsfeld Solutions lagen die Umsätze mit 62,5 Mio. Euro leicht unter dem Vorjahreswert von 66,2 Mio. Euro, was insbesondere auf den Wegfall einzelner Kundengeschäfte zurückzuführen ist. Operatives Ergebnis (EBITA) Das operative Ergebnis (EBITA) des Logwin Konzerns liegt im ersten Quartal 2025 mit 18,8 Mio. Euro auf Vorjahresniveau (2024: 19,0 Mio. Euro). In beiden Geschäftsfeldern trugen die Gewinnung von Neukunden und die Erweiterung bestehender Kundengeschäfte, ergriffene Maßnahmen zur Effizienzsteigerung sowie die Eröffnung von neuen Standorten oder Landesgesellschaften im Vorjahr zur Entwicklung der Geschäftsaktivitäten bei. Die im Geschäftsfeld Air + Ocean getätigten Investitionen zum Ausbau des globalen Netzwerks werden schrittweise in den Konzernverbund integriert und erhöhten damit insbesondere die Personal- und IT-Kosten. Das Geschäftsfeld Solutions erzielte in den ersten drei Monaten eine sehr erfreuliche Ergebnissteigerung gegenüber dem Vorjahr. Periodenergebnis Das Periodenergebnis des Logwin Konzerns belief sich im ersten Quartal 2025 auf 14,1 Mio. Euro (2024: 15,8 Mio. Euro). Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr war durch ein zinsbedingt niedrigeres Finanzergebnis, volatile Wechselkursentwicklungen und eine höhere Steuerbelastung aufgrund des Wegfalls von im Vorjahr noch geltend zu machenden Verlustvorträgen begründet. Free-Cashflow Der Logwin Konzern erwirtschaftete im ersten Quartal 2025 einen Free-Cashflow von -9,4 Mio. Euro (2024: 13,1 Mio. Euro). Die Entwicklung ist insbesondere auf negative Working Capital-Effekte sowie Kaufpreiszahlungen für die zuletzt getätigten Akquisitionen zurückzuführen.

Risiken und Prognoseveränderungsbericht Im Vergleich zu den Angaben im Jahresfinanzbericht 2024 hat sich die Risikolage für den Logwin Konzern nicht wesentlich verändert. Es besteht weiterhin ein erhöhtes wirtschaftliches Risiko als Folge militärischer Auseinandersetzungen sowie von Handelskonflikten. Im Rahmen seines Risikomanagements identifiziert Logwin auftretende Risiken frühzeitig und verfolgt ihre Minimierung. Eine unerwartet negative Auswirkung auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Logwin Konzerns kann dennoch nicht ausgeschlossen werden. Hinsichtlich sonstiger bestehender und potenzieller Risiken wird auf den Jahresfinanzbericht 2024 verwiesen. Im Vergleich zum Prognosebericht im Jahresfinanzbericht 2024 sind für 2025 keine wesentlichen Veränderungen hinsichtlich der erwarteten Entwicklung des Logwin Konzerns eingetreten. Der Logwin Konzern rechnet für das Gesamtjahr 2025 weiterhin mit einem Umsatz zwischen 1,27 Mrd. Euro und 1,55 Mrd. Euro und einem operativen Ergebnis (EBITA) zwischen 74,5 Mio. Euro und 91,5 Mio. Euro.

Über die Logwin AG Die Logwin AG (Grevenmacher, Luxemburg) realisiert für seine Kunden Logistik- und Transportlösungen. Der Konzern erzielte 2024 einen Umsatz von 1,4 Mrd. Euro und beschäftigt rund 3.800 Mitarbeiter. Logwin ist in allen wichtigen Märkten weltweit aktiv und verfügt über rund 190 Standorte auf sechs Kontinenten. Mit den beiden Geschäftsfeldern Solutions und Air + Ocean gehört die Logwin AG zu den führenden Unternehmen am Markt. Die Logwin AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Mehrheitsaktionärin ist die DELTON Logistics S.à r.l., Grevenmacher (Luxemburg). Die vorgenannten zentralen Steuerungsgrößen (KPIs) sind Bestandteil des im Logwin Konzern eingesetzten Kennzahlensystems und werden im Abschnitt "Finanzwirtschaftliche Unternehmenssteuerung" im Konzernlagebericht im Jahresfinanzbericht 2024 (Seite 1 ff.) entsprechend den Leitlinien für alternative Leistungskennzahlen der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) vom 5. Oktober 2015 erläutert. Ihr Ansprechpartner:

