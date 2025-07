EQS-News: Logwin AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

Logwin mit volumenbedingter Umsatzsteigerung im ersten Halbjahr 2025 (News mit Zusatzmaterial)



31.07.2025 / 11:38 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Der Logwin Konzern erzielte in einem anspruchsvollen Marktumfeld im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz über Vorjahresniveau. Auch das operative Ergebnis (EBITA) blieb stabil auf dem Niveau des Vorjahres. Der Umsatz des Logwin Konzerns befand sich im ersten Halbjahr 2025 volumenbedingt mit 692,3 Mio. Euro über dem Vorjahresumsatz (2024: 643,5 Mio. Euro). Besonders erfreulich war die Entwicklung im Geschäftsfeld Air + Ocean, das von gestiegenen Volumina profitierte und die Umsätze deutlich steigern konnte. Die Umsätze im Geschäftsfeld Solutions entwickelten sich stabil und lagen nur leicht unter dem guten Vorjahr. Mit einem operativen Ergebnis (EBITA) von 42,5 Mio. Euro erzielte der Logwin Konzern angesichts der Marktbedingungen ein erfreuliches Resultat auf dem Niveau des Vorjahresergebnisses (2024: 42,4 Mio. Euro). Strategische Maßnahmen aus den Vorjahren wie Akquisitionen, Geschäftserweiterungen, Eröffnungen von neuen Standorten oder Landesgesellschaften trugen positiv zur Entwicklung bei. Im ersten Halbjahr 2025 lag das EBITA des Geschäftsfelds Air + Ocean bei 34,3 Mio. Euro (2024: 36,9 Mio. Euro). Das Geschäftsfeld Solutions erreichte ein EBITA von 13,2 Mio. Euro und übertraf damit das Vorjahresergebnis (2024: 12,5 Mio. Euro). Auch das Periodenergebnis des Logwin Konzerns entwickelte sich solide und lag im ersten Halbjahr 2025 bei 30,6 Mio. Euro (2024: 32,4 Mio. Euro). Geringere Zinserträge und Währungskursverluste belasteten das Finanzergebnis. Der Free-Cashflow des Logwin Konzerns befand sich in den ersten sechs Monaten bei 0,6 Mio. Euro. Hierin enthalten ist eine Kaufpreiszahlung für eine Unternehmensakquisition. Im Rahmen der diesjährigen Hauptversammlung wurde eine Ausschüttung an die Aktionäre von insgesamt 36,9 Mio. Euro beschlossen. Logwin weist damit zum 30. Juni 2025 insgesamt eine Nettoliquidität von 281,0 Mio. Euro aus. Der Zwischenbericht des Logwin Konzerns zum 30. Juni 2025 ist im Internet zugänglich unter www.logwin-logistics.com. Über die Logwin AG Die Logwin AG (Grevenmacher, Luxemburg) realisiert für seine Kunden Logistik- und Transportlösungen. Der Konzern erzielte 2024 einen Umsatz von 1,4 Mrd. Euro und beschäftigt rund 3.800 Mitarbeiter. Logwin ist in allen wichtigen Märkten weltweit aktiv und verfügt über rund 190 Standorte auf sechs Kontinenten. Mit den beiden Geschäftsfeldern Solutions und Air + Ocean gehört die Logwin AG zu den führenden Unternehmen am Markt. Die Logwin AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Mehrheitsaktionärin ist die DELTON Logistics S.à r.l., Grevenmacher (Luxemburg). Die vorgenannten zentralen Steuerungsgrößen (KPIs) sind Bestandteil des im Logwin Konzern eingesetzten Kennzahlensystems und werden im Abschnitt "Finanzwirtschaftliche Unternehmenssteuerung" im Konzernlagebericht im Jahresfinanzbericht 2024 (Seite 1 ff.) entsprechend den Leitlinien für alternative Leistungskennzahlen der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) vom 5. Oktober 2015 erläutert. Ihr Ansprechpartner: www.logwin-logistics.com Axel Steiner

Chief Financial Officer

Tel: +352 719690-1112

axel.steiner@logwin-logistics.com Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: Logwin_AG_Pressemitteilung_Q2_2025





31.07.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com