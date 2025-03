Der einstige KI-Darling Nvidia hat in den vergangenen Wochen merklich an Schwung verloren. Auf der konzerneigenen KI-Konferenz GTC will CEO Jensen Huang auch bei den Anlegern wieder Begeisterung hervorrufen. Blackwell Ultra und Vera Rubin heißen die neuen Hoffnungsträger. Erste Experten haben sich nach Huangs Rede am Dienstag bereits zu Wort gemeldet.Bereits in diesem Jahr soll Blackwell Ultra, eine Weiterentwicklung der aktuellen Plattform Blackwell, auf den Markt kommen. 2026 folgt dann das neue ...

