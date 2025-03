FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für K+S von 12,50 auf 14,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Leicht besser als erwartete Zahlen für 2024 hätten mit dem Gewinn je Aktie (EPS) einen "Schönheitsfleck", schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den Ausblick des Düngemittelkonzerns auf das laufende Jahr wertete der Experte als solide. Angepasste Schätzungen und der weiter in die Zukunft verschobene Bewertungszeitraum ergäben den höheren fairen Wert./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2025 / 14:17 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2025 / 14:23 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000KSAG888