Seit einigen Wochen schon hat der Hype um das Thema KI an der Börse spürbar nachgelassen und Aktien wie Nvidia sind längst keine Garanten mehr für hübsche Kursgewinne im Tagesverlauf. Stattdessen mussten die Anleger zusehen, wie der Aktienkurs hier seit Jahresbeginn um 14 Prozent in die Tiefe rasselte.Anzeige:Darin spiegeln sich zum Teil die Zahlen von Nvidia (US67066G1040) wider, welche an den Märkten eher nüchtern zur Kenntnis genommen wurden. Allein die Tatsache, dass wieder einmal Rekorde geschrieben wurden, reicht für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...