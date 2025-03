Ein Jahr voller Dynamik bringt Erfolge von neuen Produkten über visionäre Anwendungsrahmen bis hin zur Einführung bahnbrechender Technologien, die sich auf Effizienz, Zuverlässigkeit und Leistung auswirken

Hitachi, Ltd. (TSE:6501) gab heute bedeutende Erfolge bekannt, die aus der vor einem Jahr bekannt gegebenen Zusammenarbeit mit NVIDIA resultieren. Diese Partnerschaft hat eine Welle von Innovationen ausgelöst und zu Durchbrüchen wie der Einführung neuer Produkte, der Entwicklung fortschrittlicher Prototypen und der Einrichtung von Expertenbeiräten geführt all dies treibt die Realisierung von physischer KI voran. Durch die Kombination von Hitachis Fachwissen in der physischen Welt und NVIDIAs hochmodernen KI-Technologien setzt die Partnerschaft neue Maßstäbe.

Im März 2024 kündigten Hitachi und NVIDIA eine Zusammenarbeit an, um soziale Innovationen durch die Entwicklung von KI-Lösungen voranzutreiben, die Industriesektoren wie Energie, Mobilität und vernetzte Systeme transformieren. Die Partnerschaft definierte zunächst drei Hauptschwerpunkte: die Verbesserung von Industriesimulationen und die Optimierung von Anlagen durch digitale Zwillinge, die Integration der industriellen KI-Lösungen von Hitachi in die Plattformen NVIDIA AI Enterprise und NVIDIA PhysicsNeMo sowie die Schaffung eines umfassenden Portfolios an KI-Infrastrukturen und -Lösungen.

Hitachi Digital hat seitdem einen exklusiven Industrial AI Advisory Council eingerichtet, um die Einführung von KI zu begleiten und wirkungsvolle Lösungen für Kunden und die Gesellschaft zu liefern. Darüber hinaus hat Hitachi Digital Anfang 2024 das AI Center of Excellence (COE) ins Leben gerufen, das sich auf die Definition innovativer Lösungen unter Verwendung von KI-Technologien von Hitachi und NVIDIA konzentriert. Das COE hat erfolgreich fortschrittliche Prototypen in den Bereichen Energie, Industrie und Mobilität getestet, darunter den Line Builder für die Gestaltung von Fertigungsstraßen und den Power Grid Optimization Solver für die Optimierung des Netzbetriebs.

"Seit Jahren stellen wir uns die nächste Welle der KI vor, die sich auf die Stärkung der Mitarbeiter an vorderster Front, die Weiterentwicklung von Energielösungen und die Förderung der Mobilität konzentriert", sagte Jun Taniguchi, CEO von Hitachi Digital und Vizepräsident und Vorstandsmitglied von Hitachi, Ltd. "Diese Vision wird nun Wirklichkeit. Wir sind stolz auf die Fortschritte, die wir gemeinsam erzielt haben, und freuen uns darauf, die Zukunft des Marktes für industrielle KI mit NVIDIA voranzutreiben."

Hitachi KI-Dynamik

Beirat für industrielle KI

Hitachi Digital hat einen exklusiven, nur auf Einladung zugänglichen Beirat für industrielle KI eingerichtet, der sich aus führenden Experten und Vordenkern aus verschiedenen Branchen zusammensetzt. Zu den Mitgliedern gehören Fachleute aus großen Unternehmen, innovativen Softwareunternehmen, disruptiven Start-ups und der Wissenschaft, die zu Themen wie der Entwicklung groß angelegter Plattformen, Open-Source-LLM-Anwendungen, intelligenter Software und physischer KI-Anwendungen beraten. Dieser Beirat hat die Aufgabe, die Kategorie der industriellen KI zu gestalten und Hitachis Bemühungen zu leiten, die Einführung von KI zu beschleunigen und gleichzeitig anspruchsvolle, wirkungsvolle Lösungen für Kunden und die Gesellschaft bereitzustellen.

AI Center of Excellence

Das Anfang 2024 gegründete Hitachi AI Center of Excellence (COE) konzentriert sich auf die Erforschung, Verfeinerung und Umsetzung integrierter Lösungen unter Verwendung von Hitachi- und anderen führenden KI-Technologien in verschiedenen Branchen. Bis heute hat das COE mehrere fortschrittliche Prototypen in den Bereichen Energie, Industrie und Mobilität erfolgreich pilotiert. Zwei Beispiele:

Line Builder das auf NVIDIA Omniverse basiert und gemeinsam vom AI COE und JR Automation (einem auf automatisierte Fertigungs- und Vertriebstechnologielösungen spezialisierten Unternehmen der Hitachi Group) entwickelt wurde, bietet KI-gesteuerte Visualisierungen, die bei der Konzeptentwicklung von Fabrikmontagelinien helfen. Durch die Nutzung vorhandener verbundener Datensätze werden zukünftige Lösungen generiert und visualisiert, wobei auf technische Daten Bezug genommen wird. Dieser Ansatz verbessert die Design-Exploration und beschleunigt die Entwicklung effektiver Lösungen.

Der Power Grid Optimization Solver von Hitachi Energy, der auf NVIDIA cuDSS basiert, vereinfacht die Verwaltung komplexer, umfangreicher Stromflussgleichungen, die durch komplizierte Arbeitslasten und unvorhersehbare Energieanforderungen angetrieben werden. Die Lösung verarbeitet große, dünn besetzte Matrizen, die für reale Stromnetze typisch sind, effizient, ohne dass massive Rechenressourcen erforderlich sind. Gleichzeitig ermöglicht sie beschleunigte Stromflussberechnungen, optimiert den Netzbetrieb und unterstützt den Übergang zu sauberer, erschwinglicher Elektrizität.

Hitachi iQ

Das im vergangenen Jahr von Hitachi Vantara vorgestellte Hitachi iQ-Portfolio bietet modernste KI-Infrastrukturen und -Lösungen mit beispielloser Skalierbarkeit und Kosteneffizienz. Durch die Nutzung von NVIDIA-beschleunigtem Computing bietet das Portfolio Kunden die Flexibilität, sich an unterschiedliche und schwankende Datengrößen, Datentypen und Workloads anzupassen. So können Unternehmen Ressourcen effizient zuweisen und Rechen- oder Speicherkapazitäten skalieren, anstatt eine Überversorgung zu gewährleisten und unnötige Kosten zu verursachen.

Hitachi Vantara hat gerade die Verfügbarkeit der Hitachi iQ M-Serie angekündigt, der neuesten Ergänzung des Hitachi iQ-Portfolios, die niedrigere Einstiegskosten mit integrierter Anpassungsfähigkeit und Skalierbarkeit bietet, wenn sich die Kundenanforderungen ändern. Durch die Integration von beschleunigten Rechenservern mit robusten Netzwerken kombiniert die Hitachi iQ M-Serie den Speicher der Hitachi Virtual Storage Platform One (VSP One), integrierte Dateisystemoptionen und optionale NVIDIA AI Enterprise-Software zu einer skalierbaren, anpassungsfähigen und kostengünstigen KI-Infrastrukturlösung. Darüber hinaus integriert Hitachi iQ die NVIDIA AI Data Platform, ein neues Referenzdesign, das für das Zeitalter der unternehmensinternen agentenbasierten KI entwickelt wurde. Dadurch wird der branchenführende Unternehmensspeicher von Hitachi Vantara mit der beschleunigten Rechen-, Netzwerk- und KI-Software von NVIDIA kombiniert, um KI-Agenten nahezu in Echtzeit Geschäftseinblicke zu bieten.

HMAX

Die von Hitachi Rail vorgestellte HMAX-Suite bietet umfassende Lösungen für das Digital Asset Management im Bahnsektor, die Züge, Signalsysteme und Infrastruktur abdecken. HMAX, das auf NVIDIA IGX, einer industrietauglichen Edge-KI-Plattform, und der NVIDIA Holoscan-Sensorverarbeitungsplattform basiert, ermöglicht die Echtzeit-Verarbeitung großer Datenmengen am Edge. Es verbessert die Wartung und Energieeffizienz durch die Optimierung von Zügen, Signalanlagen und Infrastruktur und verspricht, traditionelle Bahnsysteme in intelligente Ökosysteme zu verwandeln.

Der Corporate Venture Capital Fund von Hitachi

Der von Hitachi Ventures verwaltete Corporate Venture Capital Fund von Hitachi bekräftigt sein Engagement für bahnbrechende Fortschritte im Bereich der KI und verfügt über ein Portfolio von 38 Unternehmen, darunter über 10 bahnbrechende KI-Start-ups, die die Grenzen der Innovation erweitern. Diese Start-ups umfassen revolutionäre KI-Technologien, die von der Verbesserung der Betriebssicherheit und der Nutzung fortschrittlicher großer Sprachmodelle bis hin zur Entwicklung von Robotik der nächsten Generation, Edge-Computing-Lösungen und Unternehmen für die lebensrettende Arzneimittelforschung reichen. Im Februar 2025 verkündete Hitachi Ventures die Einrichtung seines vierten Unternehmens-Risikokapitalfonds mit einem Volumen von 400 Millionen US-Dollar, wodurch sich das gesamte verwaltete Vermögen (AUM) auf 1 Milliarde US-Dollar erhöht. Der neue Fonds wird in Start-ups mit modernsten digitalen Technologien und aufstrebenden Zukunftstechnologien investieren. Durch diese Investitionen beschleunigt Hitachi strategisch den Zugang zu bahnbrechenden Technologien und stärkt die Rolle von Hitachi bei der Lösung komplexer industrieller und gesellschaftlicher Herausforderungen mit KI.

Präsentation von Lösungen auf der NVIDIA GTC 2025-Konferenz

Hitachi, wird als Goldsponsor der GTC 2025 der führenden globalen KI-Konferenz vom 17. bis 21. März seine transformativen industriellen KI-Lösungen vorstellen. Die Besucher können am Stand Nr. 1236 die Fortschritte in den Bereichen Energie, Industriesysteme und Mobilität erkunden. Hitachi wird außerdem drei Präsentationen veranstalten, die tiefere Einblicke in ausgewählte der oben genannten Lösungen bieten, darunter:

Züge als Sensoren: Echtzeit-KI-Bildverarbeitungssystem in rauen Umgebungen (S72653) 18. März, 14:00 Uhr

Effizienzsteigerung der nächsten Stufe durch beschleunigte Datenverarbeitung und optimierte Lösungsansätze (EXS74248) 19. März, 15:00 Uhr

Physische KI in industriellen Anwendungen (S74264) virtuelle Sitzung auf Anfrage

