NetApp® (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, gab heute bekannt, dass es den Stand der Technik in der agentischen KI durch eine intelligente Dateninfrastruktur vorantreibt, die auf das NVIDIA AI Data Platform-Referenzdesign zurückgreift. Im Rahmen einer Partnerschaft mit NVIDIA ermöglicht es NetApp Unternehmen, ihre Daten besser zu nutzen, um KI-Reasoning-Inferenz voranzutreiben.

Im Zeitalter der Intelligenz müssen Unternehmen ihre Datenstrategien überdenken, um rasch wachsende Datenbestände in wettbewerbsfähige Vermögenswerte zu verwandeln, die es ihnen ermöglichen, in ihrem Geschäftsumfeld agil zu handeln. Durch die Einführung einer intelligenten Dateninfrastruktur sind Unternehmen in der Lage, mit einer einheitlichen Vision zu arbeiten, die Metadatenkatalogisierung, Automatisierung und Hybrid-Cloud-Funktionen integriert, um Silos zu beseitigen und in jeder Phase der KI-Pipeline verwertbare Erkenntnisse zu liefern.

NetApp ONTAP® zusammen mit der NVIDIA AI Data Platform ermöglichen es Unternehmen, das Zeitalter der Intelligenz zu meistern, indem sie verteilte Systeme aufbauen, die den vollen Wert von Geschäftsdaten erschließen und datengetriebenes Handeln fördern. Basierend auf NVIDIAs Expertise in der Optimierung von KI-Workflows bietet die Plattform ein anpassbares Referenzdesign zur Integration von NVIDIAs beschleunigtem Computing, Networking und KI-Software mit Enterprise-Storage und verwandelt Daten in verwertbare Erkenntnisse.

Mit der NVIDIA AI Data Platform können NetApp-Kunden ihre Daten nahtlos anbinden, um KI-Reasoning-Workloads mit Agenten zu unterstützen unter Verwendung der NVIDIA AI Enterprise-Software, einschließlich NVIDIA AI-Q Blueprints und NVIDIA NIM-Microservices für NVIDIA Llama Nemotron Reason und andere Modelle. NVIDIA Blackwell GPUs, NVIDIA-Networking und die NVIDIA Dynamo-Open-Source-Inferenzbibliothek ermöglichen die Gewinnung von Erkenntnissen nahezu in Echtzeit.

"Traditionelle Computerarchitekturen und Datenmanagementtechniken sind nicht darauf ausgelegt, Unternehmen in der KI-Ära zum Erfolg zu verhelfen", sagte Krish Vitaldevara, Senior Vice President und General Manager, Platform bei NetApp. "NVIDIA und NetApp arbeiten zusammen, um Kunden die Tools bereitzustellen, mit denen sie ihre Daten strategisch erschließen und die nächste Welle von KI-Anwendungen vorantreiben können. Durch die Kombination der NVIDIA AI Data Platform mit den ausgereiften Daten- und KI-Managementfunktionen sowie den Services von NetApp ONTAP können Unternehmen KI einfacher in ihre Daten integrieren, während sie Sicherheit und Compliance gewährleisten, um ihr Ziel zu erreichen, ein datengetriebenes Unternehmen zu werden."

NetApp unterstützt die Vision hinter der NVIDIA AI Data Platform durch die Entwicklung von Funktionen, die Unternehmen für die Beschleunigung von KI-Pipelines benötigen, darunter:

Global Metadata Namespace: Kunden werden in der Lage sein, ihre Daten in der hybriden Multi-Cloud sicher zu erkennen, zu verwalten und zu analysieren, um die Merkmalsextraktion und Datenklassifizierung für KI zu ermöglichen.

Kunden werden in der Lage sein, ihre Daten in der hybriden Multi-Cloud sicher zu erkennen, zu verwalten und zu analysieren, um die Merkmalsextraktion und Datenklassifizierung für KI zu ermöglichen. Integrierte KI-Daten-Pipeline : Kunden können ihre unstrukturierten Daten automatisierter für den Einsatz in KI-Anwendungen vorbereiten, indem sie inkrementelle Änderungen nachverfolgen, die äußerst effiziente Replikation mit NetApp SnapMirror® nutzen, Daten klassifizieren und hochkomprimierte Vektor-Embeddings erstellen, um semantische Suchen auf Daten für Retrieval Augmented Generation (RAG) Inferenz zu ermöglichen.

: Kunden können ihre unstrukturierten Daten automatisierter für den Einsatz in KI-Anwendungen vorbereiten, indem sie inkrementelle Änderungen nachverfolgen, die äußerst effiziente Replikation mit NetApp SnapMirror® nutzen, Daten klassifizieren und hochkomprimierte Vektor-Embeddings erstellen, um semantische Suchen auf Daten für Retrieval Augmented Generation (RAG) Inferenz zu ermöglichen. Disaggregierte Storage-Architektur: Kunden können ihre Netzwerk- und Flash-Geschwindigkeiten sowie Infrastrukturkosten optimieren, um eine hohe Leistung bei minimalem Platz- und Energiebedarf für rechenintensive KI-Workloads zu erzielen.

Die Unterstützung der NVIDIA AI Data Platform durch NetApp baut auf der langjährigen Zusammenarbeit der beiden Unternehmen auf, einschließlich der kürzlichen Ankündigung einer fortschrittlichen generativen KI-Datenvision und integrierter End-to-End-Lösungen, die NVIDIA AI-Software und beschleunigtes Computing mit der intelligenten Dateninfrastruktur von NetApp für Enterprise RAG kombinieren, um die Zukunft agentischer KI-Anwendungen zu gestalten.

"Unternehmensdaten sind eine reiche Informationsquelle für KI-Reasoning, aber der Großteil der Unternehmensdaten ist unstrukturiert, was es schwierig macht, Erkenntnisse und Bedeutung zu extrahieren", sagte Kari Briski, Vice President, Generative AI Software for Enterprise bei NVIDIA. "Die Zusammenführung von NetApp und der NVIDIA AI Data Platform schafft eine jederzeit verfügbare Datenpipeline, die es KI-Agenten ermöglicht, schnell auf Informationen zuzugreifen und fundierte Entscheidungen zu treffen."

