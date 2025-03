San Jose, Kalifornien, 19. März 2025 (ots/PRNewswire) -Luft- und flüssigkeitsgekühlte optimierte Lösungen mit verbesserter AI FLOPs- und HBM3e-Kapazität, mit bis zu 800 GB/s Direct-to-GPU Networking PerformanceGTC 2025 Conference -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI),, ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI, Cloud, Storage und 5G/Edge, kündigt neue Systeme und Rack-Lösungen an, die auf der Blackwell Ultra-Plattform von NVIDIA basieren und die NVIDIA HGX B300 NVL16- und NVIDIA GB300 NVL72-Plattformen enthalten. Die neuen KI-Lösungen von Supermicro und NVIDIA stärken die Führungsposition im Bereich KI, indem sie bahnbrechende Leistung für die rechenintensivsten KI-Workloads liefern, einschließlich KI-Schlussfolgerungen, agentenbasierte KI und Video-Inferenz-Anwendungen."Wir bei Supermicro freuen uns, unsere langjährige Partnerschaft mit NVIDIA fortzusetzen und mit den NVIDIA Blackwell Ultra-Plattformen die neueste KI-Technologie auf den Markt zu bringen", sagt Charles Liang, President und CEO von Supermicro. "Unser Data Center Building Block Solutions® -Ansatz hat die Entwicklung neuer luft- und flüssigkeitsgekühlter Systeme optimiert, die auf die Thermik und interne Topologie des NVIDIA HGX B300 NVL16 und GB300 NVL72 abgestimmt sind. Unsere fortschrittliche Flüssigkühlungslösung bietet eine außergewöhnliche thermische Effizienz und arbeitet mit 40 \u2103 warmem Wasser in unserer 8-Node-Rack-Konfiguration oder mit 35 \u2103 warmem Wasser in der 16-Node-Rack-Konfiguration mit doppelter Dichte unter Nutzung unserer neuesten CDUs. Diese innovative Lösung senkt den Stromverbrauch um bis zu 40 % und schont gleichzeitig die Wasserressourcen, was sowohl einen umweltfreundlicheren Betrieb als auch Betriebskostenvorteile für Unternehmensrechenzentren mit sich bringt."Weitere Informationen finden Sie unter https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidiaDie Blackwell Ultra Plattform von NVIDIA wurde entwickelt, um die anspruchsvollsten KI-Anwendungen im Cluster-Maßstab zu bewältigen, indem sie Leistungsengpässe überwindet, die durch begrenzte GPU-Speicherkapazität und Netzwerkbandbreite entstehen. NVIDIA Blackwell Ultra bietet HBM3e-Speicher mit beispiellosen 288 GB Kapazität pro GPU und sorgt für drastische Verbesserungen bei KI-FLOPS für KI-Training und Inferenz für die größten KI-Modelle. Die Integration der Netzwerkplattform mit NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand und Spectrum-X Ethernet verdoppelt die Bandbreite des Compute Fabric auf bis zu 800 Gb/s.Supermicro integriert den NVIDIA Blackwell Ultra in zwei Arten von Lösungen: Supermicro NVIDIA HGX B300 NVL16-Systeme, entwickelt für jedes Rechenzentrum, und der NVIDIA GB300 NVL72, ausgestattet mit NVIDIAs Grace Blackwell Architektur der nächsten Generation.Supermicro NVIDIA HGX B300 NVL16Supermicro NVIDIA HGX-Systeme sind der Industriestandard für KI-Trainingscluster, mit einer 8-GPU NVIDIA NVLink Domain und einem 1:1 GPU-zu-NIC-Verhältnis für Hochleistungscluster. Das neue NVIDIA HGX B300 NVL16-System von Supermicro baut auf dieser bewährten Architektur auf und bietet sowohl in der flüssigkeitsgekühlten als auch in der luftgekühlten Version Verbesserungen beim thermischen Design.Für das B300 NVL16 stellt Supermicro eine brandneue 8U-Plattform vor, um die Leistung des NVIDIA HGX B300 NVL16 Boards zu maximieren. Jede GPU ist in einer 16-GPU NVLink-Domäne mit 1,8 TB/s verbunden und bietet somit 2,3 TB an HBM3e pro System. Supermicro NVIDIA HGX B300 NVL16 verbessert die Leistung im Netzwerkbereich durch die Integration von 8 NVIDIA ConnectX®-8 NICs direkt in das Baseboard zur Unterstützung von 800 GB/s Node-to-Node-Geschwindigkeiten über NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand oder Spectrum-X Ethernet.Supermicro NVIDIA GB300 NVL72Das NVIDIA GB300 NVL72 integriert 72 NVIDIA Blackwell Ultra-GPUs und 36 NVIDIA Grace-CPUs in einem einzigen Rack mit Exascale-Rechenkapazität und bietet eine erweiterte HBM3e-Speicherkapazität von über 20 TB, die in einer 1,8 TB/s 72-GPU-NVLink-Domäne miteinander verbunden sind. NVIDIA ConnectX®-8 SuperNIC bietet 800 GB/s Geschwindigkeit sowohl für die GPU-to-NIC- als auch die NIC-to-Network-Kommunikation, was die Leistung des KI-Compute-Fabric auf Clusterebene drastisch verbessert.Flüssigkeitsgekühlte "AI Data Center Building Block"-LösungenDank seines Know-hows in den Bereichen Flüssigkeitskühlung, Rechenzentrumsbereitstellung und beim Building-Block-Ansatz ist Supermicro in der Lage, den NVIDIA Blackwell Ultra mit einer branchenführenden Time-to-Deployment zu liefern. Supermicro bietet ein komplettes Flüssigkühlungsportfolio, einschließlich neu entwickelter Direct-to-Chip-Kühlplatten, einer In-Rack-CDU mit 250 kW und eines Kühlturms.Die Vor-Ort-Rack-Bereitstellung von Supermicro unterstützt Unternehmen beim Aufbau von Rechenzentren von Grund auf, einschließlich Planung, Layout, Hochfahren, Validierung, Testen, Installation und Konfiguration von Racks, Servern, Switches und anderen Netzwerkgeräten, um die spezifischen Anforderungen des Unternehmens zu erfüllen.8U Supermicro NVIDIA HGX B300 NVL16 System - Entwickelt für jedes Rechenzentrum mit einem schlanken, thermisch optimierten Gehäuse und 2,3 TB HBM3e-Speicher pro System.NVIDIA GB300 NVL72 - Exascale KI-Supercomputer in einem einzigen Rack mit der doppelten HBM3e-Speicherkapazität und Netzwerkgeschwindigkeit im Vergleich zu seinem Vorgänger.Supermicro auf der GTC 2025Besucher der GTC können Supermicro vom 17. bis 21. März 2025 in San Jose, Kalifornien, finden. Besuchen Sie uns am Stand Nr. 1115 und sehen Sie sich die Systeme X14/H14 B200, B300 und GB300 sowie unsere flüssigkeitsgekühlten Rack-Lösungen selbst an.Informationen zu Super Micro Computer, Inc.Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San José, Kalifornien, gegründet und ist dort tätig. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Innovationen für Unternehmens-, Cloud-, KI- und 5G-Telco/Edge-IT-Infrastrukturen als Erstes auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Servern, KI, Storage, IoT, Switch-Systemen, Software und Support-Services. Die Expertise von Supermicro im Design von Motherboards, Stromversorgungen und Gehäusen stellt eine zusätzliche Unterstützung für unsere Entwicklung und Produktion dar und ermöglicht unseren globalen Kunden, Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zur Edge durchzuführen. Unsere Produkte werden unternehmensintern (in den USA, Taiwan und den Niederlanden) entwickelt sowie hergestellt. Dabei werden globale Betriebe für Skalierbarkeit und Effizienz genutzt sowie optimiert, um die Gesamtbetriebskosten zu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio von Server Building Block Solutions® ermöglicht Kunden eine Optimierung für ihren exakten Arbeitsaufwand und ihre Anwendung, indem sie aus einer umfangreichen Familie von Systemen auswählen. Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Handelsmarken bzw. eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.