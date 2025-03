DJ Aktien Schweiz knapp behauptet - Anleger warten auf Fed und SNB

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Mittwoch leicht nachgegeben. Anleger hielten sich vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank am Abend zurück, wie es hieß. Außerdem steht am Donnerstag der Zinsentscheid der Schweizerischen Nationalbank auf der Agenda.

Der SMI verlor 0,2 Prozent auf 13.041 Punkte.Bei den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursverlierer und zehn -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 22,22 (zuvor: 20,21) Millionen Aktien.

ABB setzten sich mit plus 2,8 Prozent nachrichtenlos an die Spitze des SMI. Gefragt waren ferner die Aktien von Richemont und Logitech, die um 0,8 und 0,9 Prozent stiegen. Kühne + Nagel (+0,7%) dürften abermals vom jüngsten Wiederaufflammen des Nahostkonflikts und der daraus resultierenden Situation im Roten Meer profitiert haben.

Unter den Indexschwergewichten verbuchten Novartis ein Minus von 0,2 Prozent. Roche (-1%) und Nestle (-0,8%) wurden ebenfalls verkauft.

In der zweiten Reihe schlossen Stadler nach Vorlage von Zahlen, die nicht in allen Punkten überzeugten, 3 Prozent schwächer. Das Unternehmen kürzt zudem die Dividende. Der Gewinn im vergangenen Jahr und der Ausblick auf das laufende hätten enttäuscht, so die Analysten der UBS. Positiv seien indessen der freie Cashflow und die günstigere Zusammensetzung des Auftragseingangs.

Negativ wurden auch die Zahlen von Swiss Steel aufgenommen. Die Aktie sank um 1,3 Prozent.

