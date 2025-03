Der Dow Jones bleibt am Mittwoch knapp unter der 42.000-Marke stecken - Die Märkte bereiten sich auf ein Update des Dot Plots der Fed zu den Zinserwartungen vor - Anleger bleiben optimistisch, aber dunkle Wendungen in den Verbraucherdaten sind schwer zu ignorieren - Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) hielt sich am Mittwoch in vertrautem Terrain, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...