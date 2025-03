Uniper-Aktie verliert deutlich nach der nächsten Rückzahlung von Milliarden an Verbindlichkeiten an den Bund. Aktie von Daimler Truck geht nach Ergebnisreduktion auf Tauchkurs.Der im Jahr 2022 in die Schieflage geratene Energiekonzern Uniper (DE000UNSE026) hat in dieser Woche eine Rückzahlung in Höhe von 2,6 Milliarden Euro an den Deutschen Bund getätigt. Die Rückzahlung war bereits Ende Februar angekündigt und am 11. März dann durchgeführt worden.Anzeige:Uniper hatte nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine enorme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...