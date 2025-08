FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat fairen Wert für Daimler Truck von 42 auf 39 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Holger Schmidt hob in der am Freitag vorliegenden Studie zwar hervor, dass die wichtigen Eckzahlen zum operativen Ergebnis und zur Marge des Nutzfahrzeugherstellers zwar rückläufig gewesen seien, aber besser als vom Konsens erwartet. Die stärker als antizipiert gesenkte Prognose sei nach den Indikationen vom Kapitalmarkttag aber enttäuschend, zeige jedoch auch die volatile Marktlage./rob/ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2025 / 16:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2025 / 16:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



