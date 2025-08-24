Daimler Truck-Aktien konnten am Freitag zulegen und waren mit einem Tagesgewinn von 3,10 Prozent der Top-Performer im DAX. Zum Handelsende notiert die Aktie bei 41,62 Euro, das Tageshoch hat man mit 41,63 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen. Wenn man die Bewertungen auf finanzen.net anschaut, findet man 5 x kaufen, 4 x halten und 1 verkaufen, die Kursziele liegen im Bereich zwischen 32,00 Euro und 56,00 Euro. Fünf von zehn Analysten sehen einen Kursgewinn, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS