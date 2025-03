San Jose, Kalifornien, 19. März 2025 (ots/PRNewswire) -Neues System kombiniert die energieeffiziente CPU von NVIDIA mit der Petascale-Architektur von SupermicroGTC-Konferenz 2025 -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI, Cloud, Speicherung und 5G/Edge, kündigte einen neuen optimierten Speicherserver für hochleistungsfähige softwaredefinierte Speicher-Arbeitslasten an. Dieser erste Speicherserver seiner Klasse von einem großen Tier-1-Anbieter nutzt die Erfahrung von Supermicro im Systemdesign, um einen Speicherserver mit hoher Dichte für softwaredefinierte Arbeitslasten zu schaffen, wie sie in KI- und ML-Training und Inferenzierung, Analytik und Enterprise-Speicher-Arbeitslasten vorkommen. Supermicro hat eng mit NVIDIA und WEKA zusammengearbeitet, um Kunden die Möglichkeit zu geben, energieeffiziente Hochleistungsspeichersysteme für ihre KI-Fabriken zu schaffen."Der Petascale-Server von Supermicro mit dem Grace-CPU-Superchip von NVIDIA unterstreicht den Fokus von Supermicro auf Innovation und Kundenauswahl", sagt Charles Liang, Präsident und Geschäftsführer von Supermicro. "Wir haben den Petascale-Speicherserver mit der NVIDIA Grace-CPU mit 144 Arm Neoverse V2-Kernen entwickelt, um hochleistungsfähige E/A für softwareddefinierte Speicher-Arbeitslasten zu ermöglichen. Wir haben gezeigt, dass das System die PCIe Gen5-Leistung der SSD-Bandbreite mit linearer Skalierbarkeit voll ausschöpfen kann. Supermicro bringt weiterhin die fortschrittlichsten und optimiertesten Speicherlösungen auf den Markt."Weitere Informationen über den neuen Grace-Speicherserver finden Sie unter www.supermicro.com/en/products/petascale-grace-storage.Das ARS-121L-NE316R 1U-Speichersystem nutzt die Systemdesignstrategie Building Block Solutions® von Supermicro und verfügt über eine symmetrische Architektur, die sich perfekt für die Skalierung von KI-Arbeitslasten eignet. Der Petascale-Speicherserver von Supermicro mit dem energieeffizienten NVIDIA Grace-CPU-Superchip unterstützt 16 Hot-Swap EDSFF PCIe Gen5 E3.S NVMe-Laufwerke, die mit SSDs mit 61,44 TB eine Rohkapazität von 983 TB ermöglichen. Ein Rack mit 40 Systemen bietet 39,3 PB an Rohspeicherkapazität."Wir haben bei der Entwicklung und dem Testen des Supermicro Speicherservers mit NVIDIA Grace eng zusammengearbeitet, um Anbietern von Speichersoftware eine Reihe von Hardware-Optionen für unterschiedliche Anwendungsanforderungen zu bieten", sagte Rob Davis, Vice President of Storage Networking Technology bei NVIDIA. "Mit diesem neuen Speicherserver können Kunden von NVIDIAs Innovationen bei CPUs und DPUs profitieren, um Netzwerkprotokolle wie GPUDirect Storage zu beschleunigen und dabei weniger Strom zu verbrauchen als vergleichbare x86-Server."Supermicro arbeitet mit WEKA zusammen, einem führenden Anbieter von High-Performance-Speichersoftware für KI, HPC und Unternehmens-Datenmanagement-Arbeitslasten. Die Kombination aus 144 Arm-Kernen, integrierten 960 GB LPDDR5X auf der CPU-Plattform und der Möglichkeit, zwei NVIDIA BlueField-3- oder ConnectX-8-SuperNICs zu unterstützen, wird die volle Leistung der Zero-Copy-Architektur der WEKA® Datenplattform freisetzen und höchste Leistung bei geringerer Leistungsaufnahme im Vergleich zu x86-basierten Systemen bieten."WEKA ist stolz auf die Zusammenarbeit mit Supermicro und NVIDIA bei der Entwicklung einer hochleistungsfähigen Lösung, die für KI- und ML-Training, Analytik und Inferenzierung in Unternehmen optimiert ist", sagte Nilesh Patel, Chief Product Officer bei WEKA. "Erste Tests der WEKA Datenplattform-Software, die auf einem Petascale-Speicherserver von Supermicro mit dem auf der NVIDIA Grace CPU basierenden Vorproduktionscluster läuft, zeigen eine signifikante Leistungsskalierung und Energieeffizienz."Weitere Informationen zu den Speicherlösungen von Supermicro für KI finden Sie unter https://www.supermicro.com/en/products/storage.Supermicro auf der GTC 2025Supermicro und NVIDIA werden den neuen Petascale-Speicherserver mit der Grace-CPU auf der NVIDIA GTC in San Jose ab dem 17. März in einer On-Demand-Session (S74296) genauer vorstellen.Informationen zu Super Micro Computer, Inc.Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San Jose, Kalifornien, gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, als Erster Innovationen für Unternehmen, Cloud, KI sowie 5G-Telco/Edge-IT-Infrastrukturen auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Hersteller umfassender IT-Lösungen mit Servern, KI, Speicher, IoT, Switch-Systemen, Software und Support-Services. Die Expertise von Supermicro in den Bereichen Mainboard-, Stromversorgungs- und Gehäusedesign unterstützt unsere Entwicklung sowie die Produktion und bietet unserer weltweiten Kundschaft Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zur Edge. Unsere Produkte werden unternehmensintern (in den USA, Taiwan und den Niederlanden) entwickelt sowie hergestellt. Dabei werden globale Betriebe für Skalierbarkeit und Effizienz genutzt sowie optimiert, um die Gesamtbetriebskosten zu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio von Server Building Block Solutions® ermöglicht Kunden eine Optimierung für ihren exakten Arbeitsaufwand und ihre Anwendung, indem sie aus einer umfangreichen Familie von Systemen auswählen. Diese bestehen aus unseren flexiblen sowie wiederverwendbaren Bausteinen und unterstützen eine umfassende eine Reihe Formfaktoren, Prozessoren, Arbeits- und Datenspeichern, GPUs sowie Netzwerk-, Stromversorgungs- und Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkühlung).Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Handelsmarken bzw. eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.