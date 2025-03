Unity 6-Updates wurden vor der Veröffentlichung mit Kunden in Produktionsumgebungen getestet, um Entwickler über den gesamten Lebenszyklus der Spieleentwicklung hinweg besser zu unterstützen

GDC - Unity (NYSE: U), die führende Plattform zur Erstellung und Erweiterung von Spielen und interaktiven Erlebnissen, gab heute bekannt, dass Entwickler in den drei für 2025 geplanten Unity 6-Updates, von denen das erste, Unity 6.1, im April erscheinen wird, eine verbesserte Leistung und Stabilität, eine erweiterte Plattformunterstützung und neue KI-gestützte Arbeitsabläufe erwarten können.

"Wir möchten nicht, dass Entwickler sich zwischen Stabilität und neuen Funktionen oder zwischen Genauigkeit und Allgegenwart entscheiden müssen. Wir sind bestrebt, alles zu liefern", sagte Matt Bromberg, CEO und Präsident von Unity. "Die Druckprüfung neuer Versionen in Produktionsumgebungen mit unseren Partnern ermöglicht eine viel höhere Qualität der Builds."

Unity 6.1 wird höhere Bildraten, ein flüssigeres Gameplay, eine geringere CPU-/GPU-Auslastung für eine bessere Geräteleistung und ein verbessertes Debugging für eine einfachere Optimierung ermöglichen. Darüber hinaus verdoppelt Unity seine Plattformreichweite und erweitert die Plattformunterstützung von Unity 6.1 über die derzeit mehr als 20 Plattformen hinaus um große und faltbare Android-Bildschirme, Meta Quest, Android XR-Build-Profile und Instant Games, wobei WebGPU für alle Entwickler in unterstützten Browsern verfügbar ist.

In weiteren Updates, die später im Jahr 2025 erscheinen werden, wird Unity 6 Entwicklern dabei helfen, KI-gesteuerte Arbeitsabläufe zu nutzen, um Spiele schneller und effizienter zu entwickeln. Entwickler können mit direkt in den Editor integrierten agentenbasierten KI-Tools rechnen, die Arbeitsabläufe durch die Automatisierung komplexer, sich wiederholender Aufgaben beschleunigen, sowie mit einer nahtlosen Integration erstklassiger GenAI-Lösungen von Drittanbietern. Diese Updates werden Entwicklern auch dabei helfen, Probleme zu diagnostizieren, das Spielerlebnis zu optimieren und die Qualität der Gewinnung neuer Spieler zu verbessern.

Anfang dieser Woche veröffentlichte Unity außerdem seinen jährlichen Gaming-Report, der hervorhebt, dass der Optimismus der Entwickler in Bezug auf KI zunimmt. 96 der Entwickler integrieren bereits KI-Tools in ihre Arbeitsabläufe. Weitere Erkenntnisse sind:

Multiplayer-Spiele sind nach wie vor beliebt. 64 der Entwickler arbeiten genreübergreifend an Multiplayer-Spielen Shooter und Battle Royale sind führend -, da die Spieler weiterhin nach gemeinsamen Erfahrungen suchen.

Da die Einführung neuer Spiele immer schwieriger wird, investieren 62 der Entwickler vorrangig in bestehende Spiele und nutzen Live-Operationen und Inhaltsaktualisierungen, um die Spieler zu binden und den Umsatz zu steigern.

Entwickler erweitern ihre Spielerbasis immer noch plattformübergreifend, aber das Handy bleibt der König, da 90 ihre neuesten Spiele auf dem Handy veröffentlichen.

In einem wettbewerbsintensiven Markt sind Effizienzwerkzeuge und ein integrierter Tech-Stack von entscheidender Bedeutung 45 der Entwickler suchen nach Werkzeugen zur Rationalisierung von Arbeitsabläufen, während 55 einen End-to-End-Tech-Stack bevorzugen, der sie in jeder Phase des Lebenszyklus von Inhalten unterstützt.

Der Unity 2025 Gaming Report kann auf der Website von Unity hier eingesehen werden.

