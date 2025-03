Berlin - Der Gesamtverband der Versicherer (GDV) und der Naturschutzbund Nabu haben die Koalitionsverhandler von Union und SPD aufgefordert, den Kampf gegen den Klimawandel und seine Folgen zur Priorität der künftigen Bundesregierung zu machen."Die nächste Bundesregierung muss Klimafolgenanpassung zur Priorität machen, denn es geht nicht nur um den Schutz der Natur, sondern um eine widerstandsfähige Wirtschaft und ein sicheres Leben für alle", sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen der "Neuer Osnabrücker Zeitung" (Donnerstagausgabe). "Die Klimakrise kostet uns schon heute Milliarden und bedroht Existenzen."Unwetter und Hochwasser hätten vergangenes Jahr Schäden von mehr als 5,5 Milliarden Euro in Deutschland verursacht, so Asmussen. "Tendenz steigend."Nabu-Präsident Jörg-Andreas Krüger erklärte, man erwarten von der neuen Bundesregierung einen "entschlossenen Kurs in Richtung einer klima- und naturfreundlichen Transformation der Wirtschaft". Diese könne nur dann wachsen, wenn sie im Einklang mit Natur und Klima agiere. "Intakte Ökosysteme sichern unsere Lebensgrundlagen und die sind letztendlich die Basis für eine stabile Wirtschaftsentwicklung - von der Landwirtschaft bis hin zur Industrie", so Krüger.