Der Cloud-Anbieter erreicht 40 Milliarden USD Börsenwert durch strategische KI-Initiativen, trotz Aktienverkäufen des CEOs und gemischter Analysten-Bewertungen.

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, verzeichnet bemerkenswerte Erfolge an den Finanzmärkten. Der Börsenwert des Unternehmens ist auf über 40 Milliarden US-Dollar gestiegen, mit einem Kursanstieg von rund 42% in den letzten sechs Monaten. Diese positive Entwicklung kommt trotz jüngster Aktienverkäufe durch CEO und Vorstandsmitglied Matthew Prince zustande. Prince verkaufte im März Unternehmensanteile im Wert von etwa 18,2 Millionen US-Dollar im Rahmen eines bereits im November 2023 festgelegten Handelsplans nach Rule 10b5-1. Die Verkäufe erfolgten zu Kursen zwischen 112,61 und 118,47 US-Dollar pro Aktie. Obwohl Prince weiterhin eine beträchtliche Anzahl von Aktien hält, signalisieren diese Transaktionen möglicherweise, dass die Aktie derzeit leicht überbewertet sein könnte, wie Analysen nahelegen. Dennoch hält das Unternehmen eine solide Finanzlage mit einem beeindruckenden Umsatzwachstum von fast 29% im Jahresvergleich und einer gesunden aktuellen Ratio von 2,86.

Strategische KI-Initiative verstärkt Marktposition

Cloudflare hat kürzlich "Cloudflare for AI" vorgestellt, ein umfassendes Toolset zum Schutz von KI-Anwendungen, das die Marktposition des Unternehmens erheblich stärkt. Diese Sicherheitslösung bietet Unternehmen jeder Größe Transparenz, Kontrolle und Schutz für ihre KI-Anwendungen - von der Modellbereitstellung bis hin zur Nutzung und Abwehr von Missbrauch. Analysten verschiedener Investmenthäuser wie JMP, TD Cowen, RBC Capital Markets und Truist Securities haben größtenteils positive Bewertungen für Cloudflare beibehalten. Die Kursziele variieren zwischen 148 und 180 US-Dollar, wobei die Experten besonders die innovativen KI-Strategien und die starke Produktentwicklung hervorheben. Nach dem jüngsten Investorentag des Unternehmens zeigen sich Analysten beeindruckt von Cloudflares Ambitionen, bis 2028 einen adressierbaren Gesamtmarkt von 231 Milliarden Dollar zu erschließen und einen jährlich wiederkehrenden Umsatz von 5 Milliarden Dollar zu erzielen. Die strategische Ausrichtung auf die Erweiterung der Unternehmenspräsenz und die Nutzung von KI für neue Geschäftschancen wird als entscheidender Treiber für zukünftiges Wachstum angesehen.

