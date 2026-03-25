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Dow Jones News
25.03.2026 17:39 Uhr
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PTA-DD: Bayer Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: Bayer Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Bayer Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Leverkusen (pta000/25.03.2026/17:05 UTC+1) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                                       INCLUSIVE CAPITAL 
                                                PARTNERS, L.P. 
   2                          Grund der Meldung 
a)      Position/Status                                  In enger Beziehung 
b)      Erstmeldung 
                                                  Jeffrey Ubben 
                                                  Aufsichtsrat 
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                                       Bayer 
                                                Aktiengesellschaft 
b)      LEI                                        549300J4U55H3WP1XT59 
   4                    Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments              Aktie 
        Kennung                                      DE000BAY0017 
b)      Art des Geschäfts                                 Verkauf 
c)      Preis(e)                                     Volumen 
        37,25 EUR                                     270.164.565,00 EUR 
        37,25 EUR                                     46.270.385,50 EUR 
d)      Aggregierter Preis                                Aggregiertes Volumen 
        37,25 EUR                                     316.434.950,50 EUR 
e)      Datum des Geschäfts                                24.03.2026 UTC+1 
f)      Ort des Geschäfts                                 Frankfurter 
                                                Wertpapierbörse 
        MIC                                        XFRA (Frankfurt) 
   5                      Zu veröffentlichende Erläuterung 
        Verkauf von Anteilen im Zusammenhang mit der Abwicklung der von Inclusive Capital   
       Partners verwalteten Fonds

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Bayer Aktiengesellschaft 
           Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
           51373 Leverkusen 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 214 30-72704 
E-Mail:        ir@bayer.com 
Website:       www.bayer.com 
ISIN(s):       DE000BAY0017 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX 
           (Regulierter Markt)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1774454700394 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 25, 2026 12:05 ET (16:05 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: Krisenprofiteure mit solidem Geschäftsmodell, attraktiver Bewertung und langfristigem Potenzial.

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