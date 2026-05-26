5 japanische KI-Raketen: Softbank: Neues Allzeithoch, Ferrari: E-Flitzer fällt durch & Bayer: Neuer Ärger

Die KI-Welle ist in Japan angekommen. Softbank wird als einer der großen Gewinner gefeiert und zieht auf ein neues Allzeithoch. Aber die Aktie ist nicht der einzige Wert, der gerade steigt. Wir haben 5 weitere Highflyer!Japan zündet KI-Turbo: 5 Aktien schießne in die Höhe Es gibt neue Börsenstars in Tokio: Abseits der großen KI-Werte wie Nvidia oder TSMC sucht sich der japanische Markt seine eigenen Favoriten. Gleich mehrere Spezialwerte sind in den vergangenen Tagen in die Höhe geschossen. Zwar vermutet man auf den ersten Blick keinen Zusammenhang mit dem KI-Boom. Aber sie sind genau da positioniert, wo es wichtig und knapp wird. Spezialchips, Stromversorgung, Kondensatoren, …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran