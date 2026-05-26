Anzeige
Mehr »
Dienstag, 26.05.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Hebt diese Aktie bald ab? Größtes Wolfram-Portfolio der USA vor der Neubewertung!?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017 | Ticker-Symbol: BAYN
Xetra
26.05.26 | 16:30
37,530 Euro
-2,29 % -0,880
Branche
Pharma
Aktienmarkt
DAX
EURO STOXX 50
Prime Standard
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
BAYER AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BAYER AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
37,53037,54016:45
0,0000,00016:45
Markus Weingran
26.05.2026 15:27 Uhr
272 Leser
Artikel bewerten:
(1)

5 japanische KI-Raketen: Softbank: Neues Allzeithoch, Ferrari: E-Flitzer fällt durch & Bayer: Neuer Ärger

Die KI-Welle ist in Japan angekommen. Softbank wird als einer der großen Gewinner gefeiert und zieht auf ein neues Allzeithoch. Aber die Aktie ist nicht der einzige Wert, der gerade steigt. Wir haben 5 weitere Highflyer!Japan zündet KI-Turbo: 5 Aktien schießne in die Höhe Es gibt neue Börsenstars in Tokio: Abseits der großen KI-Werte wie Nvidia oder TSMC sucht sich der japanische Markt seine eigenen Favoriten. Gleich mehrere Spezialwerte sind in den vergangenen Tagen in die Höhe geschossen. Zwar vermutet man auf den ersten Blick keinen Zusammenhang mit dem KI-Boom. Aber sie sind genau da positioniert, wo es wichtig und knapp wird. Spezialchips, Stromversorgung, Kondensatoren, …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 Markus Weingran
Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die besonders aussichtsreich sind, um von diesem Trend zu profitieren – solide positioniert, strategisch relevant und mit erheblichem Aufwärtspotenzial.



Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Agrar-Boom voll durchschlägt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.