Das Biotechnologieunternehmen sichert sich 2,56 Millionen Dollar für Krebsimmuntherapie Multikine und erhält positive Signale der FDA zum statistischen Analyseplan.

Die CEL-SCI Corporation, ein Biotechnologieunternehmen, das auf Immuntherapien zur Behandlung von Krebs, Autoimmun- und Infektionskrankheiten spezialisiert ist, hat kürzlich bedeutende Fortschritte in seinen klinischen und finanziellen Bemühungen gemacht. Am 17. März 2025 gab CEL-SCI die Preisgestaltung eines Angebots in Höhe von 2,5 Millionen US-Dollar bekannt, das 16 Millionen Stammaktien oder vorab finanzierte Optionsscheine umfasst. Die Bruttoerlöse belaufen sich vor Abzug der Gebühren und Kosten für den Platzierungsagenten auf etwa 2,56 Millionen US-Dollar. Diese Mittel sind für die Weiterentwicklung von Multikine, der Krebsimmuntherapie von CEL-SCI, sowie für allgemeine Unternehmenszwecke und Betriebskapital vorgesehen. ThinkEquity fungierte als alleiniger Platzierungsagent für dieses Angebot.

FDA ebnet Weg für Multikine-Zulassungsstudie

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei CEL-SCI ?

Die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) hat den statistischen Analyseplan (SAP) von CEL-SCI für die bestätigende Zulassungsstudie von Multikine geprüft und keine Antworten gefordert, was auf eine Übereinstimmung mit den regulatorischen Erwartungen hindeutet. Das Unternehmen befindet sich außerdem in Gesprächen mit potenziellen Partnern für eine nicht-verwässernde Finanzierung zur Unterstützung der Studie mit 212 Patienten, mit dem Ziel, Multikine auf den Markt zu bringen. Die 73.000 Quadratfuß große Produktionsanlage von CEL-SCI kann jährlich über 12.000 Multikine-Behandlungen herstellen. Da etwa 70% der Kopf- und Halskrebspatienten eine niedrige PD-L1-Tumorexpression aufweisen, könnte Multikine einen erheblichen ungedeckten Bedarf bei dieser Patientengruppe decken.

Finanzielle Performance und Marktposition

Am 19. März 2025 schloss die CEL-SCI-Aktie (CVM) bei 0,2878 US-Dollar und verzeichnete damit einen Rückgang von 2,17% gegenüber dem vorherigen Schlusskurs. Der Handelstag verzeichnete ein Hoch von 0,3047 US-Dollar und ein Tief von 0,2825 US-Dollar bei einem Handelsvolumen von etwa 1,18 Millionen Aktien. CEL-SCI setzt seine Fortschritte bei der Weiterentwicklung seiner Immuntherapien, insbesondere Multikine für Kopf- und Halskrebs, fort. Das jüngste Finanzierungsangebot und die Entwicklungen bei der FDA positionieren das Unternehmen für potentielles Wachstum in der Zukunft.

Anzeige

CEL-SCI-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue CEL-SCI-Analyse vom 20. März liefert die Antwort:

Die neusten CEL-SCI-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für CEL-SCI-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 20. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

CEL-SCI: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...