CEL-SCI hat am 18. März 2025 den Abschluss eines Finanzierungsangebots in Höhe von 2,5 Millionen Dollar bekannt gegeben. Dabei wurden 16 Millionen Stammaktien oder vorfinanzierte Optionsscheine ausgegeben. Die Aktie schloss gestern bei 0,20 Euro und erreichte damit ihr 52-Wochen-Tief, was einen dramatischen Rückgang von 87,73% innerhalb der letzten 12 Monate widerspiegelt. Das Unternehmen plant, die Nettoerlöse für die Weiterentwicklung von Multikine sowie für allgemeine Unternehmenszwecke und Betriebskapital zu verwenden.

CEL-SCI steht kurz vor dem Start einer 212-Patienten umfassenden Bestätigungsstudie für Multikine bei neu diagnostizierten Patienten mit lokal fortgeschrittenem Kopf-Hals-Karzinom. Diese Studie soll die Wirksamkeits- und Sicherheitsergebnisse einer früheren Phase-3-Studie bestätigen, die gezeigt hatte, dass Multikine das mediane Gesamtüberleben in der Zielpopulation um fast vier Jahre verlängerte. Die vollständige Patientenrekrutierung wird bis zum zweiten Quartal 2026 erwartet, wobei das Unternehmen plant, auf Basis früher Tumoransprechraten eine vorzeitige Zulassung zu beantragen.

Ermutigende klinische Ergebnisse trotz Kursverfall

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei CEL-SCI ?

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 meldete CEL-SCI bedeutende Erkenntnisse aus seiner Phase-3-Studie zu Multikine. Die Behandlung führte innerhalb von nur drei Wochen zu einer präoperativen Tumorrückbildung bei Patienten mit Kopf-Hals-Krebs, was durch pathologische Untersuchungen bei der Operation bestätigt wurde. In der Kontrollgruppe wurde keine Tumorrückbildung beobachtet. Diese Ergebnisse deuten auf eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit für die bevorstehende Bestätigungsstudie hin.

Der starke Kursrückgang von fast 50% seit Jahresbeginn und der beträchtliche Abstand von über 80% zum 200-Tage-Durchschnitt stehen im Kontrast zu den positiven klinischen Entwicklungen. Die hohe Volatilität von annualisierten 75,84% in den letzten 30 Tagen spiegelt die Unsicherheiten wider, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist, während es seine klinischen Programme vorantreibt.

Die Analystengemeinschaft bleibt trotz der Kursschwäche vorsichtig optimistisch. Der Konsens lautet auf "Strong Buy" mit einem medianen Kursziel von 8,00 Dollar, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial vom aktuellen Kursniveau bedeuten würde. Allerdings basieren diese Projektionen auf einer begrenzten Analystenabdeckung.

Anzeige

CEL-SCI-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue CEL-SCI-Analyse vom 2. April liefert die Antwort:

Die neusten CEL-SCI-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für CEL-SCI-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 2. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

CEL-SCI: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...