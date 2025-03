Der Elektroautohersteller verzeichnete einen Kursgewinn von 4,68 Prozent nach langanhaltenden Rückgängen, während Leerverkäufer erhebliche Profite erzielten.

Die Tesla-Aktie konnte sich nach einer beispiellosen Verlustserie von acht aufeinanderfolgenden Handelstagen im negativen Bereich wieder erholen. Am Mittwoch verzeichnete das Papier des Elektroautoherstellers einen Anstieg von 4,68 Prozent auf 235,86 US-Dollar. Dies markierte eine willkommene Atempause für Anleger, nachdem die Aktie seit Jahresbeginn einen dramatischen Wertverlust von 44,21 Prozent erlitten hatte. Besonders alarmierend war die Entwicklung der letzten drei Monate mit einem Minus von über 53 Prozent. Analysten führen die jüngste Erholung auf positive Nachrichten aus Kalifornien zurück, wo Tesla eine wichtige regulatorische Hürde für seine Robotaxi-Pläne nehmen konnte. Der Kursanstieg erfolgte im Einklang mit einer allgemein positiven Marktentwicklung, bei der der technologielastige Nasdaq 100 um 1,30 Prozent zulegte.

Shortseller profitieren von Teslas Schwäche

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Tesla ?

Während Tesla-Aktionäre unter erheblichen Verlusten litten, konnten Leerverkäufer in den vergangenen Monaten beachtliche Gewinne verbuchen. Nach Daten von S3 Partners haben Shortseller allein in den letzten drei Monaten Gewinne in Höhe von 16,2 Milliarden US-Dollar erzielt. Das aktuelle Short-Interesse beläuft sich auf 16,67 Milliarden US-Dollar, wobei mehr als 70 Millionen Aktien leerverkauft wurden. Analysten von RBC Capital Markets haben ihr Kursziel für Tesla von 440 US-Dollar auf 320 US-Dollar gesenkt, halten jedoch an ihrer Kaufempfehlung fest. Die Anpassung begründen sie mit reduzierten Erwartungen für das Geschäft mit selbstfahrender Software sowie die Einführung von Robotaxis in China und Europa. Dennoch bleibt die Stimmung unter Anlegern gespalten, besonders aufgrund der politischen Aktivitäten von Firmenchef Elon Musk, die zu Boykottaufrufen und wachsender Skepsis gegenüber dem Unternehmen geführt haben.

Anzeige

Tesla-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Tesla-Analyse vom 20. März liefert die Antwort:

Die neusten Tesla-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Tesla-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 20. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Tesla: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...