"Von Null auf Spargel in 3, 2, 1…! Deutschlands liebster Frühlingsbote reckt seine zarten Spitzen gen Sonnenlicht und kündigt damit eine der köstlichsten Jahreszeiten an: die Spargelsaison. In einigen Teilen Deutschlands wird bereits gestochen, in den anderen herrscht noch Vorfreude." Denn die kurze, aber intensive Spargelsaison beginnt meist im April und...

Den vollständigen Artikel lesen ...