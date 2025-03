Die Präsenz südafrikanischer Offerten dehnte sich augenscheinlich aus: Neben Williams Christ konnte auch auf Rosemarie, Cheeky und Celina zugegriffen werden. Auch erste Abate Fetel trafen in kleinen Mengen in Berlin ein. Bildquelle: Pixabay In München traten erste argentinische Williams Christ auf, welche aber infolge ihrer hohen Preise nur schwer untergebracht werden...

Den vollständigen Artikel lesen ...