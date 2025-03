Die Produktionskosten für Blumenkohl sind in den letzten vier Saisons sprunghaft angestiegen, von 7.000 EUR pro Hektar auf 12.000 EUR, berichtet FyH.es. Bildquelle: Pixabay Dieses Szenario tritt genau zu einem Zeitpunkt ein, an dem der Boom für diese Kohlsorte in Spanien aufgrund neuer Sorten wieder auflebt. Der Kostenanstieg kommt von allen Seiten, am stärksten jedoch durch...

Den vollständigen Artikel lesen ...