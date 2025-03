Extremes Potential!: Wird das die nächste Almonty Industries? Riesige Militärnachfrage steigert Kurschance enorm!

Anzeige / Werbung

Ausfuhrbeschränkungen von Wolfram durch China verschärft die weltweite Nachfrage extrem…Amerika setzt dringend auf inländische Abhilfe..

Weltpolitische Lage spielt American Tungsten in die Hände

Mit American Tungsten (WKN: A40ZSR) haben wir ein Unternehmen gefunden, dass im Bereich der Rohstoffe nicht interessanter sein könnte. Gold, Silber oder Uran hat über lange Zeit die Schlagzeilen bestimmt, doch in der letzten Zeit rückt das Metall Wolfram immer mehr in den Fokus der Anleger. Zu Recht, denn kein Metall besitzt einen höheren Schmelzpunkt als Wolfram und ist daher in den verschiedensten Industriebereichen, wie vor allem in der Rüstungsindustrie, unersetzlich geworden. Die Begehrlichkeiten sind also geweckt, die Nachfrage steigt stetig an, somit ist unsere Perle American Tungsten in der glücklichen Situation zur richtigen Zeit auf das perfekte Produkt zu setzen.

Das Material Wolfram wird immer rarer aber gleichzeitig immer gefragter. Demnach sehen wir für American Tungsten sehr gute Chancen an dem aktuellen Hype partizipieren zu können. Wenn auch sie diesen Trend nicht verpassen wollen, wäre jetzt der ideale Zeitpunkt, sich ein paar Stücke ins Depot zu holen.

Kaum ein Metall kann vielfältiger eingesetzt werden als Wolfram

Wolfram, ein seltenes und vielseitiges Metall, ist seit Jahrzehnten ein wichtiger Bestandteil in verschiedenen Industrien. Seine einzigartigen Eigenschaften machen es zu einem unverzichtbaren Material für die Herstellung von Hochtemperaturanwendungen, Strahlenschutz und sogar Schmuck. Da sich die Technologie weiterentwickelt, wird die Nachfrage nach Wolfram voraussichtlich exponentiell steigen.

Quelle: American Tungsten Corp.

In den letzten Jahren hat die Verwendung von Wolfram in Spitzentechnologien wie 3D-Druck, medizinischen Geräten und erneuerbaren Energiesystemen in Nordamerika deutlich zugenommen. Dieser Nachfrageschub hat zu einem verstärkten Fokus auf nachhaltige und verantwortungsvolle Bergbaupraktiken geführt, um eine stetige Versorgung mit dieser lebenswichtigen Ressource sicherzustellen. Die Grafik zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig die Anwendungen von Wolfram sind.

Auf Grund der geopolitischen Spannungen, ist vor allem der Rüstungssektor spezifisch zu betrachten. Durch die außergewöhnlichen Eigenschaften von Wolfram, ist dieses Material in den verschiedensten Bereichen unerlässlich, insbesondere bei panzerbrechenden Munitionen und auf der anderen Seite für Legierungen und Panzerungen von den verschiedensten Ausrüstungsgütern oder Fahrzeugen.

Gerade deswegen ist es für die großen Industrienationen besonders wichtig, ausreichend über dieses Metall zu verfügen, insbesondere in den kritischen Bereichen wie der Rüstungsindustrie. Doch wo liegen denn die größten Wolframvorkommen weltweit?

Quelle: Statista 2025 (weltweite Vorkommen im Jahr 2023 in tausend Tonnen)

Die aktuelle Grafik aus 2025 zeigt die weltweiten Vorkommen in tausend Tonnen im Jahr 2023. Im Gegensatz zu 2022 konnten die weltweiten Vorkommen um 600.000t gesteigert werden.

Betrachtet man die Grafik im Detail, müssten die großen vor allem westlichen Industrienationen in blanke Panik verfallen. Gerade in der aktuell absolut instabilen politischen Weltordnung, sollten vor allem in Europa und den USA die Alarmglocken klingeln.

Mehr als die Hälfte der weltweiten Vorkommen liegen in China, zudem verfügt Russland über die drittgrößten Vorkommen weltweit. Dies sind nicht gerade die verlässlichsten Partner. Vor allem in wichtigen infrastrukturkritischen Bereichen auf Länder angewiesen zu sein, die einem, kritisch gesehen, Übernacht den Hahn zudrehen können, ist alles andere als beruhigend.

Ein aktuelles Beispiel zeigte die Abhängigkeit von russischen Gasexporten in ganz Europa zu Beginn des Angriffskrieges. Komplette Anhängigkeit in einige wenige Länder ist vor allem bei diesen kritischen Metallen nicht gerade empfehlenswert.

China schiebt den Riegel vor

Genau dies wird nun wieder zum großen Problem, da China mehr oder weniger die Tore schließt. China hat die Liste der kritischen Rohstoffe, deren Export genehmigungspflichtig ist, erweitert. Wie das Handelsministerium (MOFCOM) und die Allgemeine Zollverwaltung (GAC) in ihrer Bekanntmachung Nr. 10 vom 4. Februar 2025 mitteilten, gelten diese Auflagen ab sofort für bestimmte Verbindungen und Produkte aus Indium, Molybdän, Tellur, Wismut und Wolfram. Insgesamt erstreckt sich die neue Maßnahme auf 25 kritische Metallprodukte und Technologien zu ihrer Herstellung. Auch Wafer aus Cadmiumtellurid, die in bestimmten Solarzellen Anwendung finden, fallen darunter.

Unternehmen, die die gelisteten Waren exportieren möchten, müssen gemäß den Bestimmungen des Exportkontrollgesetzes der Volksrepublik China und den Vorschriften für die Kontrolle von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck eine Exportgenehmigung (Exportlizenz) beim Handelsministerium beantragen. Gleichzeitig wird die "Exportkontrollliste für Dual-Use-Güter der Volksrepublik China" aktualisiert. Darunter versteht man Güter, die sowohl im militärischen als auch im privaten Bereich genutzt werden kann.

Erschreckend ist vor allem in der Grafik, dass die USA nicht einmal explizit aufgeführt wird. Somit ist für die Vereinigten Staaten jede Mine, die einen Beitrag zur inländischen Wolframproduktion beisteuern kann, von politisch höchster Priorität.

American Tungsten kann somit einen Beitrag zur inländischen Rohstoffversorgung beitragen, da die USA über keine Wolframproduktion verfügt. Daher würde es uns nicht wundern, wenn es der Gesellschaft gelingen sollte, seine historische Produktion in absehbarer Zeit wieder aufzunehmen. Die Behörden werden der Gesellschaft sicherlich keine Steine in den Weg legen. Daher positionieren Sie sich schon jetzt, sollte es zu einer Aufnahme der Produktion kommen, wird American Tungsten bereits über eine deutlich höhere Bewertung verfügen. Diese Performance mit Ansage sollte sich keiner entgehen lassen.

Quelle: US Geological Survey

In 2022 wurden weltweit 84.000t Wolfram produziert, wobei alleine 85% dieser Menge in China produziert wurde. Von der Gesamtmenge von 84.000t wurden alleine 10.700t in die USA importiert, ein Anstieg von 17 % gegenüber 9.200 Tonnen im Jahr 2021. China war der größte Lieferant von Wolframimporten in die Vereinigten Staaten in Bezug auf enthaltenes Wolfram und machte 30 % der Gesamtimporte im Jahr 2022 aus.

Fazit: Abhängigkeit zu China und Russland könnte zum Problem werden

Amerika und Europa hängen am Tropf von China, und das im Zusammenhang mit eines der gefragtesten Metalle, das vor allem in der kritischen Infrastruktur unentbehrlich ist. American Tungsten (WKN: A40ZSR) ist natürlich kein Big Player, doch in den USA ist jeder noch so kleine Produzent Gold wert, um auch nur ein Stück unabhängiger zu werden. Vor allem da die USA aktuell über keine eigene Wolfram Produktion verfügt!!

Hier könnte es unter Umständen ganz schnell gehen, wir erwarten eine Big News nach der anderen. Es ist sicherlich kein Fehler bereits jetzt investiert zu sein, denn genau so schnell wie es hier zur Produktionsaufnahme kommen könnte, genauso schnell wird auch der Kurs durch die Decke gehen. Zögern Sie also nicht und legen sich ein Stück Zukunft ins Depot. Nutzen Sie die aktuelle Konsolidierung!!

