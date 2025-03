DJ RWE kappt mittelfristiges Investitionsziel um 10 Milliarden Euro

DOW JONES--RWE will seine Investitionen in Erneuerbare Energien sowie flexible Kraftwerke in den nächsten sechs Jahren deutlich zurückfahren. Vor dem Hintergrund regulatorischer Unsicherheiten und geopolitischer Risiken hebt der Energieversorger seine Renditeanforderungen für neue Projekte um einen halben Prozentpunkt auf durchschnittlich 8,5 Prozent an und plant von 2025 bis 2030 mit einem Investitionsvolumen von 35 Milliarden Euro - rund 10 Milliarden Euro weniger als bislang geplant.

Schon im vergangenen November hatte RWE Verzögerungen angekündigt und den Finanzmarkt mit einem Aktienrückkaufprogramm von 1,5 Milliarden Euro beglückt. Weitere Maßnahmen dieser Art gab RWE zunächst nicht bekannt. Allerdings soll die Dividende für 2025 auf 1,20 Euro steigen, wie RWE in Essen bei Vorlage der Jahresbilanz mitteilte. Für 2024 sollen die Aktionäre wie geplant 1,10 Euro bekommen.

Im vergangenen Jahr hat RWE nach den außergewöhnlich starken Ergebnissen des Vorjahres in der Flexiblen Erzeugung und im Energiehandel wie erwartet deutlich weniger verdient. Das bereinigte EBITDA sank von 7,75 auf 5,68 Milliarden Euro, übertraf damit aber die Markterwartung von 5,54 Milliarden Euro und auch das zuletzt angehobene eigene Ziel.

Für 2025 erwartet RWE das bereinigte EBITDA zwischen 4,55 und 5,15 Milliarden Euro und das bereinigte Nettoergebnis zwischen 1,3 und 1,8 Milliarden Euro. Erwartet wird, dass sich die Margen aus Stromverkäufen und der kurzfristigen Optimierung des Kraftwerkseinsatzes normalisieren werden. Überdies geht RWE von einer normalisierten Ertragslage im Energiehandel aus. Positiv soll sich die Inbetriebnahme neuer Wind- und Solarparks sowie Batteriespeicher auswirken.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2025 02:10 ET (06:10 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.