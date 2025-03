Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG konnte das Geschäftsjahr 2024 trotz anhaltend schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen mit einem soliden Ergebnis im Rahmen ihrer Prognose abschließen. Die Mieteinnahmen erreichten 65,3 Millionen Euro und lagen damit innerhalb der angekündigten Spanne von 64,0 bis 66,0 Millionen Euro, wenn auch unter dem Vorjahreswert von 78,5 Millionen Euro. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf die strategische Verkleinerung des Immobilienportfolios zurückzuführen. Die Funds from Operations (FFO I) nach Steuern und vor Minderheiten beliefen sich auf 23,4 Millionen Euro, was ebenfalls den Erwartungen entsprach, jedoch unter dem Vorjahreswert von 36,7 Millionen Euro lag. Ein positives Zeichen war die Entwicklung des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (EBIT), das sich von -187,9 Millionen Euro auf -93,0 Millionen Euro verbesserte. Hauptursache für das negative EBIT war die Abwertung des Immobilienbestands um 58,7 Millionen Euro, was einer Like-for-like-Abwertung von lediglich 4,0 Prozent entspricht - deutlich weniger als die 13,2 Prozent im Vorjahr. Besonders bemerkenswert war die signifikante Senkung des Nettoverschuldungsgrads von 57,7 Prozent auf 40,9 Prozent zum Jahresende 2024, die durch Rückkäufe der Unternehmensanleihe unter Nennwert und gezielte Immobilienveräußerungen erreicht wurde.

Ausblick und strategische Neuausrichtung für 2025

Für das Geschäftsjahr 2025 prognostiziert die DEMIRE Mieteinnahmen zwischen 51,0 und 53,0 Millionen Euro sowie FFO I zwischen 3,5 und 5,5 Millionen Euro. Der erwartete Rückgang wird hauptsächlich durch die verkleinerte Portfoliobasis und höhere Zinsaufwendungen nach der Verlängerung der Unternehmensanleihe zu einem angepassten Zinssatz von 5,00 Prozent pro Jahr verursacht. Der durchschnittliche Zinssatz des DEMIRE-Fremdkapitals stieg dadurch auf 4,35 Prozent pro Jahr (Vorjahr: 1,74 Prozent). Im Vergleich dazu liegt die durchschnittliche Netto-Anfangsrendite im Portfolio bei 7,2 Prozent. Zum 31. Dezember 2024 umfasste das Immobilienportfolio der DEMIRE 51 Objekte mit einer Vermietungsfläche von rund 0,6 Millionen Quadratmetern und einem Marktwert von etwa 779,0 Millionen Euro. Die strategische Ausrichtung des Portfolios konzentriert sich weiterhin auf Büroimmobilien mit einer Beimischung von Handels- und Hotelobjekten in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland.

