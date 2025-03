NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien von SAP wegen KI-Chancen den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Analyst Toby Ogg bezeichnete die jüngste Kurskorrektur in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar als attraktive Kaufgelegenheit. Die Papiere der Walldorfer hätten unter Nachrichten aus der US-Softwarebranche gelitten, die sie eigentlich kaum beträfen. Der deutliche Rückfall vom Rekordkurs sei demnach nicht gerechtfertigt. Er habe aber die Erwartungshaltung vor dem Quartalsbericht gebremst, schrieb Ogg in seinem separaten Ausblick. Er rechnet hier nicht mit einem "Feuerwerk". Es sei "nur das erste Quartal" und es gebe einige Konjunkturunsicherheiten. Ogg stuft SAP beim Kursziel von 300 Euro mit "Overweight" ein und führt sie auch auf der "Analyst Focus List"./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2025 / 19:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2025 / 00:15 / GMT

DE0007164600