Silber, Gold, Gallium: Cerro de Pasco Resources - Hochgradiger Abschluss des Bohrprogramms in Peru

Anzeige / Werbung Auch die letzten Bohrergebnisse von Cerro de Pascos riesigem, polymetallischen Projekt in Peru überzeugen. Diesmal sind auch Kupfer und Gold prominent vertreten. Cerro de Pasco Resources (TSXV CDPR / Frankfurt N8HP) legt die letzten Ergebnisse des ersten Bohrprogramm auf dem Quiulacocha-Tailings-Projekt in Peru vor. Die Analysen bestätigen einmal mehr hochgradiges Silber, Zink, Blei und Gold sowie bedeutende Kupfergehalte und eine steigende Konzentration von Gallium - ein kritisches Metall für High-Tech- und erneuerbare Energien. "Die heutigen Bohrergebnisse sind sehr vielversprechend", erklärte CEO Guy Goulet. "Silber und Gallium sind durchgehend vorhanden, mit durchschnittlich über 50 g/t für beide Metalle. Besonders SPT1_4 und SPT1_5 im Süden lieferten 86 g/t Gallium im Schnitt. SPT1_4 zeigte in den ersten 8 Metern sogar 141 g/t und SPT1_5 115 g/t, was auf eine starke Oberflächenanreicherung hindeutet." Wie Herr Goulet weiter ausführte, traf das Unternehmen in der zentralen Zone zudem auf mächtigere Kupfer-Silber-Gold-Schichten. Die höchsten Werte in dieser Ag-Zn-Pb-Zone betrugen 0,62% Kupfer, 1,34 g/t Gold und 168 g/t Silber. Was darauf hindeute, so der CEO weiter, dass das kupferhaltige Material mit einer späteren Phase des historischen Tagebaus korreliert, aus dem der Abraum stammt, nicht mit der südlichen hochgradigen Kupferzone. Diese will Cerro de Pasco Resources mit künftigen Bohrungen untersuchen. Die Highlights der heute vorgelegten Ergebnisse waren: SPT1_4: 25 m mit 53 g/t Ag, 1.46% Zn, 1.22% Pb, 92 g/t Ga

SPT1_5: 25 m mit 54 g/t Ag, 1.65% Zn, 1.23% Pb, 80 g/t Ga

SPT08: 33 m mit 49 g/t Ag, 1.73% Zn, 0.66% Pb, 33 g/t Ga (inkl. 17 m mit 0.19% Cu, 0.69 g/t Au)

SPT09: 37 m mit 57 g/t Ag, 1.53% Zn, 0.73% Pb, 38 g/t Ga (inkl. 18 m mit 0.24% Cu, 0.55 g/t Au)

SPT19: 28 m mit 53 g/t Ag, 2.03% Zn, 0.95% Pb, 46 g/t Ga (inkl. 6 m mit 0.18% Cu, 0.30 g/t Au)

SPT20: 32 m mit 52 g/t Ag, 1.49% Zn, 0.86% Pb, 44 g/t Ga (inkl. 10 m mit 0.20% Cu, 0.36 g/t Au)

SPT29: 22 m mit 48 g/t Ag, 1.29% Zn, 0.79% Pb, 46 g/t Ga (inkl. 3 m mit 0.23% Cu, 0.36 g/t Au)

SPT30: 25 m mit 46 g/t Ag, 1.27% Zn, 0.80% Pb, 48 g/t Ga (inkl. 5 m mit 0.17% Cu, 0.20 g/t Au) Die steigenden Vorkommen von Gallium sind dabei besonders interessant, da sie das wirtschaftliche Potenzial des Projekts erheblich steigern. Die Nachfrage wächst, insbesondere durch Chinas Exportbeschränkungen, was die strategische Bedeutung der Funde noch einmal unterstreicht. Auf jeden Fall hat Cerro de Pasco mit diesen Bohrungen eine kontinuierliche Ausdehnung der Metallverteilung in die Tiefe und über 1.000 m seitlich nachgewiesen. Zusätzlich weisen Eisengehalte auf eine konstante Pyrit-Präsenz hin, die als potenzielles Nebenprodukt geprüft wird. Geplante metallurgische Tests sollen das Verwertungspotenzial analysieren. Wir sind gespannt auf die weiteren Schritte. Im Gespräch mit Goldinvest.de hatte Herr Goulet jedenfalls kürzlich angedeutet, dass als nächstes eine Vormachbarkeitsstudie ansteht. Wir bleiben dran. Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Cerro de Pasco Resources halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der Cerro de Pasco Resources zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Cerro de Pasco Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Cerro de Pasco Resources die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnt.

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )