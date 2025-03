Die Aktie von Rheinmetall hat in den vergangenen Wochen fast kein Halten mehr gekannt. Bis auf 1.483,00 Euro kletterte das Papier, bevor dann Gewinnmitnahmen einsetzten. Hoher Druck kam bislang aber dennoch nicht auf. Die Aussicht auf riesige Investitionen in Rüstung in der EU und insbesondere in Deutschland verliehen dem Papier weiter Fantasie. Analysten von Morningstar sehen derzeit besonders viel Potenzial.

