FRANKFURT (dpa-AFX) - Die jüngste zaghafte Erholung der Aktien von SGL Carbon hat am Donnerstag abrupt geendet. Vorsichtige Aussagen des Graphit- und Karbonspezialisten zum Geschäftsverlauf lasteten schwer auf dem Aktienkurs, der als größter Verlierer im SDax der Nebenwerte um mehr als 13 Prozent einbrach auf knapp vier Euro.

Die Wiesbadener gehen vorsichtig in das neue Geschäftsjahr und begründen dies mit einer zurückhaltenden Nachfrage. Dies gelte insbesondere für das Geschäft mit der Halbleiterindustrie. Hauptgrund seien niedriger als ursprünglich prognostizierte Wachstumsraten bei Elektrofahrzeugen. Auch seien die Lagerbestände der Kunden weiterhin groß. Anziehen werde die Nachfrage frühestens in der zweiten Jahreshälfte.

Das verschreckte die Anleger, die in den vergangenen Wochen wieder etwas zuversichtlicher geworden waren. Anfang Februar war der Kurs auf den tiefsten Stand seit vier Jahren gefallen. In den folgenden Wochen erholte sich die Aktie in der Spitze um fast 30 Prozent. Mit den herben Einbußen an diesem Donnerstag fiel der Kurs auf die 50-Tage-Durchschnittslinie, die als mittelfristiger Trendindikator gilt. Sollte der Kurs darunter fallen, würde sich die technische Situation verschlechtern./bek/nas/stk