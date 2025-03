EQS-News: SGL CARBON SE / Schlagwort(e): Jahresbericht/Prognose

SGL Carbon: Geschäftsentwicklung 2024 innerhalb der Prognose. Geringere Dynamik der Absatzmärkte für 2025 erwartet



SGL Carbon: Geschäftsentwicklung 2024 innerhalb der Prognose. Geringere Dynamik der Absatzmärkte für 2025 erwartet

Verbesserung der bereinigten EBITDA-Marge auf 15,9 %

Operative Verluste des Geschäftsbereichs Carbon Fibers belasten weiterhin Konzernumsatz und Profitabilität. Gesamtverkauf derzeit nicht realisierbar. Restrukturierung eingeleitet

Zurückhaltende Nachfrage aus wichtigen Marktsegmenten wie Halbleiter- und Automobilindustrie

Entwicklung neuer Absatzchancen und striktes Kostenmanagement als Fokus für 2025

Wiesbaden, 20. März 2025. Die im Jahresverlauf 2024 zunehmend schwächere Nachfrage aus wichtigen Absatzmärkten hemmt das Umsatz- und Ergebniswachstum der SGL Carbon. Der Konzernumsatz 2024 betrug 1.026,4 Mio. € und lag um 5,8 % leicht unter dem Vorjahresniveau (2023: 1.089,1 Mio. €). Das bereinigte EBITDA des Konzerns verminderte sich um 3,3 % auf 162,9 Mio. € (2023: 168,4 Mio. €).



Trotz des leichten Umsatzrückgangs verbesserte sich die bereinigte EBITDA-Marge von 15,5 % im Vorjahr auf 15,9 % in 2024. Dies ist insbesondere auf positive Preis- und Produktmix-effekte zurückzuführen.



Eine sinkende Nachfrage aus den wichtigen Absatzmärkten Halbleiter und Automobil verbunden mit einem anhaltend unbefriedigenden Bedarf aus der Windindustrie führten zu einem Volumen- und Umsatzrückgang in drei von vier Geschäftsbereichen. Lediglich die Process Technology konnte Umsatz und bereinigtes EBITDA verbessern.



Die Ergebnisentwicklung des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde durch Einmaleffekte und Sondereinflüsse von insgesamt minus 118,5 Mio. € stark beeinflußt (2023: minus 52,9 Mio. €). Diese beinhalteten im Wesentlichen die Wertminderung auf die Vermögenswerte des Geschäftsbereichs Carbon Fibers von insgesamt 91,2 Mio. € (Vorjahr: 44,7 Mio. €) sowie Aufwendungen aus Restrukturierungsmaßnahmen der Carbon Fibers sowie der Business Line Battery Solutions von in Summe von 19,0 Mio. €. Nach Abzug der Einmaleffekte und Sonder-einflüsse sowie der Abschreibungen von 58,7 Mio. € (2023: 58,9 Mio. €) ergab sich in 2024 ein EBIT von minus 14,3 Mio. € (2023: 56,6 Mio. €).



Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von minus 32,6 Mio. € (2023: minus 34,2 Mio. €) sowie des Steueraufwands von 32,5 Mio. € (2023: plus 19,3 Mio. €) ergab sich trotz des insgesamt soliden Geschäftsverlaufs der SGL Carbon ein negatives Konzernergebnis von minus 80,3 Mio. € (2023: +41,0 Mio. €).



Entwicklung der Geschäftsbereiche

Der größte Geschäftsbereich der SGL Carbon Graphite Solutions (GS) konnte in 2024 trotz eines leichten Umsatz- und Ergebnisrückgangs seine Profitabilität steigern. Während im ersten Halbjahr 2024 der Umsatz noch um 1,3 % gewachsen war, belastete die nachlassende Nachfragedynamik im Marktsegment Halbleiter & LED die zweite Jahreshälfte. Insgesamt war der Umsatz im Geschäftsjahr 2024 mit 539,0 Mio. € um 4,7 % niedriger als im Vorjahr (565,7 Mio. €).



Aufgrund der im Vergleich zu den Prognosen der Automobilindustrie signifikant geringeren Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, lag die Nachfrage nach Spezialgraphitkomponenten für die Herstellung von SiC-Halbleitern im zweiten Halbjahr 2024 deutlich unter den Erwartungen. Zusätzlich beeinflussten hohe Lagerbestände auf Seite der Kunden negativ.



Aufgrund positiver Effekte aus Veränderungen im Produktmix sank das bereinigte EBITDA mit 2,2 % unterproportional zum Umsatz (minus 4,7 %). Entsprechend lag das bereinigte EBITDA mit 131,0 Mio. € im Berichtsjahr leicht unterhalb des Vorjahreswerts (2023: 134,0 Mio. €). Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich im Jahresvergleich auf 24,3 % (Vorjahr: 23,7 %).



Der Geschäftsbereich Process Technology (PT) setzte wie in den beiden Vorjahren auch im Geschäftsjahr 2024 seine positive Geschäftsentwicklung weiter fort und erhöhte den Umsatz um 8,1 % auf 138,3 Mio. € (2023: 127,9 Mio. €). Die überaus positive Entwicklung der PT spiegelte sich auch im bereinigten EBITDA wider. Dieses verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr von 22,4 Mio. € auf 33,0 Mio. €. Die hohe Auslastung sowie der Fokus auf margenstarke Aufträge verbunden mit den stabilen Erträgen aus dem Servicegeschäft zeigten sich in der Profitabilität des Bereichs und führten zur Verbesserung der bereinigten EBITDA-Marge von 17,5 % im Vorjahr auf 23,9 %.



Der Umsatz des Geschäftsbereichs Carbon Fibers (CF) war in 2024 weiter rückläufig und verminderte sich um 6,7 % auf 209,8 Mio. € (2023: 224,9 Mio. €). Der Rückgang beruhte insbesondere auf der weiterhin geringen Nachfrage aus der Windindustrie und dem zunehmenden Wettbewerbsdruck aufgrund weltweiter Überkapazitäten für Textil- und Carbonfasern.



Das bereinigte EBITDA des Geschäftsbereichs Carbon Fibers sank im Jahresvergleich um 18,2 Mio. € auf minus 11,0 Mio. € (2023: +7,2 Mio. €). Die fehlende Fixkostenabsorption führte zu hohen Leerkosten und wirkte sich verbunden mit sinkenden Margen bei unseren Faserprodukten belastend auf das bereinigte EBITDA aus. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Geschäfts-bereich Carbon Fibers das Ergebnis der At-Equity bilanzierten Aktivitäten (vor allem des Joint Ventures Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes, BSCCB) in Höhe von 15,8 Mio. € enthielt (2023: 18,3 Mio. €). Ohne den Ergebnisbeitrag der At-Equity bilanzierten BSCCB hätte das bereinigte EBITDA der Carbon Fibers bei minus 27,0 Mio. € (2023: minus 10,9 Mio. €) gelegen.



Im Rahmen der Prüfung aller strategischen Optionen für die Carbon Fibers wurde im Februar 2025 eine umfangreiche Restrukturierung des Geschäftsbereichs Carbon Fibers beschlossen, die auch eine Schließung unprofitabler Geschäftsaktivitäten umfasst. Ein Gesamtverkauf der Carbon Fiber Aktivitäten wurde geprüft und derzeit für nicht realisierbar erachtet.



Der Umsatz des Geschäftsbereichs Composite Solutions (CS) betrug in der Berichtsperiode 124,6 Mio. € und war damit um 19,0 % rückläufig (2023: 153,9 Mio. €). Der Rückgang basierte insbesondere auf dem vorzeitigen Auslaufen eines signifikanten projektgebundenen Liefervertrags mit einem Automobilkunden.



Infolge niedrigerer Volumina sowie Produktmixeffekten verminderte sich das bereinigte EBITDA der CS im Vergleich zum Vorjahr um 4,0 Mio. € bzw. 18,0 % auf 18,2 Mio. € (2023: 22,2 Mio. €). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass im bereinigten EBITDA eine Kompensationszahlung in Höhe von 3,0 Mio. € für einen vorzeitig beendeten Liefervertrag enthalten ist. Die bereinigte EBITDA-Marge blieb mit 14,6 % im Vergleich zum Vorjahr (2023: 14,4 %) nahezu konstant.



Nettofinanzschulden, Eigenkapital und Free Cashflow

Im Geschäftsjahr 2024 konnten die Nettofinanzschulden leicht um 6,6 % auf 108,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahresende (2023: 115,8 Mio. €) reduziert werden. Der Verschuldungsfaktor lag zum 31.12.2024 stabil bei 0,7 (2023: 0,7), ebenso solide wie die Eigenkapitalquote mit 41,5 % (2023: 41,1 %). Trotz höherer Investitionen von 97,3 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr (87,1 Mio. €) und einem niedrigeren Mittelzufluss aus der operativen Geschäftstätigkeit von 120,3 Mio. € (2023: 163,8 Mio. €) blieb der Free Cashflow mit 38,7 Mio. € weiterhin positiv.



Ausblick

Für das Jahr 2025 gehen wir von unterschiedlichen, insgesamt aber herausfordernden Entwicklungen in unseren wesentlichen Absatzmärkten aus. Für die Halbleiterindustrie und insbesondere für Siliziumkarbid-basierte Halbleiter erwarten wir eine weiterhin zurückhaltende Nachfrage. Hauptgrund hierfür sind niedrigere als ursprünglich prognostizierte Wachstumsraten bei Elektrofahrzeugen sowie weiterhin hohe Lagerbestände bei unseren Kunden. Ein Anziehen der Nachfrage erwarten wir frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2025. Auch für das Marktsegment Automotive erwarten wir eine hohe Unsicherheit verbunden mit einer geringeren Dynamik.



Unsere Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025 berücksichtigt alle vier operativen Geschäftsbereiche, da wir noch am Anfang der Restrukturierung unseres Geschäftsbereichs Carbon Fibers stehen. Entsprechend unserer Annahmen hinsichtlich der Entwicklung der wesentlichen Absatzmärkte gehen wir für das Geschäftsjahr 2025 unter Einbeziehung aller Geschäftsbereiche von einem Konzernumsatz leicht unter Vorjahr aus (2024: 1.026,4 Mio. €).



Für das bereinigte EBITDA in 2025 erwarten wir unter Berücksichtigung aller vier operativen Geschäftsbereiche zwischen 130 - 150 Mio. €. Ferner gehen wir davon aus, dass der Free Cashflow am Ende des Geschäftsjahres 2025 - ohne Auszahlungen für die vorgesehene Restrukturierung der CF - zwar unterhalb des Vorjahresniveaus liegt, aber weiterhin positiv sein wird (2024: 38,7 Mio. €).



Restrukturierung Carbon Fibers

Der Vorstand der SGL Carbon hat am 18. Februar 2025 eine Restrukturierung des verlustbringenden Geschäftsbereichs CF angekündigt. Dies umfasst eine deutliche Reduzierung der Geschäftsaktivitäten der CF und die Fokussierung auf einen profitablen Kern. Der für 2025 prognostizierte Konzernumsatz der SGL Carbon ohne die erwarteten Umsätze der CF würde rund 200 Mio. € niedriger liegen. Im Gegenzug würde das bereinigte EBITDA für die verbleibenden Geschäftsbereiche ohne das operative bereinigte EBITDA der CF zwischen 155 - 175 Mio. € betragen.



"In den kommenden Monaten wird der Schwerpunkt unserer Arbeit auf der Restrukturierung des Geschäftsbereichs Carbon Fibers sowie auf der Sicherung unserer Profitabilität liegen. Dies umfasst neben der Fokussierung auf neue Absatzmöglichkeiten zur weiteren Auslastung unserer Produktionskapazitäten ein striktes Kostenmanagement. Die großen Trends wie Digitalisierung, klimaschonender Transport und erneuerbare Energieformen sind weiterhin intakt und Treiber für unsere wichtigsten Absatzmärkte. SGL Carbon wird mittel- und langfristig von diesen Trends und den damit verbundenen Wachstumschancen profitieren," erläutert Andreas Klein, CEO der SGL Carbon SE.



Weitere Details zur Geschäftsentwicklung 2024 sowie zur Prognose 2025 können dem Geschäftsbericht der SGL Carbon entnommen werden.



Kennzahlen 2024 (in Mio. €) 2024 2023 Veränd. Veränd. in % Konzernumsatz 1.026,4 1.089,1 -62,7 -5,8% Graphite Solutions 539,0 565,7 -26,7 -4,7% Process Technology 138,3 127,9 10,4 8,1% Carbon Fibers 209,8 224,9 -15,1 -6,7% Composite Solutions 124,6 153,9 -29,3 -19,0% Corporate 14,7 16,7 -2,0 -12,0% EBITDA bereinigt* 162,9 168,4 -5,5 -3,3% Graphite Solutions 131,0 134,0 -3,0 -2,2% Process Technology 33,0 22,4 10,6 47,3% Carbon Fibers -11,0 7,2 -18,2 - Composite Solutions 18,2 22,2 -4,0 -18,0% Corporate -8,3 -17,4 9,1 -52,3% Konzernergebnis

(Anteilseigner des Mutterunternehmens) -80,3 41,0 -121,3 -- Free Cashflow 38,7 95,6 -56,9 -59,5% * EBITDA bereinigt: Um Einmaleffekte und Sondereinflüsse bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen.



31.12.2024 31.12.2023 Veränd. Veränd. in % Eigenkapitalquote (in %) 41,5% 41,1% 0,4%-Punkte Nettofinanzschulden (in Mio. €) 108,2 115,8 -7,6 -6,6% ROCE (EBIT bereinigt) (in %) 11,4% 11,3% 0,1%-Punkte



Prognose 2025

(in Mio. €) 2025

Prognose 2024

IST Konzernumsatz leicht unter Vorjahr 1.026,4 EBITDA bereinigt 130 - 150 162,9 Kapitalrendite (ROCE EBIT bereinigt ) 9% - 10% 11,4% Free Cashflow deutlich unter Vorjahr; jedoch positiv 38,7

"Leicht" = eine prozentuale Veränderung zum Vorjahr von bis zu 10 %

"Deutlich" = eine prozentuale Veränderung zum Vorjahr mehr als 10 %







Über SGL Carbon



Die SGL Carbon ist ein technologiebasiertes und weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung und Herstellung von kohlenstoffbasierten Lösungen. Ihre hochwertigen Materialien und Produkte aus Spezialgraphit und Verbundwerkstoffen kommen in zukunftsweisenden Industriebranchen zum Einsatz: Automobil, Luft- und Raumfahrt, Halbleitertechnik, Solar- und Windenergie, LED sowie bei der Herstellung von Brennstoffzellen und anderen Energiespeichersystemen. Darüber hinaus entwickeln wir Lösungen für die Bereiche Chemie und industrielle Anwendungen.



Im Jahr 2024 erzielte die SGL Carbon SE einen Umsatz von 1,0 Milliarden Euro. Das Unternehmen beschäftigt rund 4.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 29 Standorten in Europa, Nordamerika und Asien.



Weitere Informationen zur SGL Carbon sind unter www.sglcarbon.com/presse zu finden.





Wichtiger Hinweis:

Soweit unsere Pressemitteilung in die Zukunft gerichtete Aussagen enthält, beruhen sie auf derzeit zur Verfügung stehenden Informationen und unseren aktuellen Prognosen und Annahmen. Naturgemäß sind zukunftsgerichtete Aussagen mit bekannten wie auch unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Einschätzungen abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Dazu zählen z. B. nicht vorhersehbare Veränderungen der politischen, wirtschaftlichen, rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere im Umfeld unserer Hauptkundenindustrien, der Wettbewerbssituation, der Zins- und Währungsentwicklungen, technologischer Entwicklungen sowie sonstiger Risiken und Unwägbarkeiten. Weitere Risiken sehen wir u. a. in Preisentwicklungen, nicht vorhersehbaren Geschehnissen im Umfeld akquirierter Unternehmen und bei Konzerngesellschaften sowie bei den laufenden Kosteneinsparungsprogrammen. Die SGL Carbon übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen anzupassen oder sonst zu aktualisieren.







SGL Carbon SE

Claudia Kellert - Head of Investor Relations,

Communications and Corp. Sustainability

Söhnleinstraße 8

65201 Wiesbaden



Telefon +49 611 6029-100

presse@sglcarbon.com

www.sglcarbon.com



LinkedIn

Facebook







