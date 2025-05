Die SGL Carbon SE (DE0007235301) durchlebt eine Phase intensiver Transformation - mit Licht und Schatten. Im ersten Quartal 2025 sank der Umsatz des Kohlenstoffspezialisten um 14% auf 234,3 Millionen Euro. Der Hauptgrund: eine massive Nachfrageschwäche im Marktsegment "Halbleiter & LED", dessen Umsatzrückgang von 30,0 Millionen Euro den Großteil des Konzernminus ausmachte.

Harte Entscheidungen im Carbonfaser-Geschäft

"Wir haben vor knapp drei Monaten über die anstehende Restrukturierung des Geschäftsbereichs Carbon Fibers informiert, die auch eine Schließung unprofitabler Geschäftsaktivitäten und Standorte umfasst", berichtet Dr. Stephan Bühler, zuständiges Vorstandsmitglied der SGL Carbon. "Am 5. Mai 2025 haben wir nun die Belegschaft an unserem Standort in Lavradio über die schrittweise Schließung der Produktion informiert."

