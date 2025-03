www.bernecker.info

Warum? RWE will seine Investitionen in Erneuerbare Energien sowie flexible Kraftwerke in den nächsten sechs Jahren deutlich zurückfahren. Der Vorstand setzt seine Anforderungen an die Rendite nach oben, so teilte es das Unternehmen heute mit. Zur Begründung führte das Management an, dass das unsichere Umfeld ein noch strikteres Management der Risiken verlange. Nun will man von 2025 bis 2030 35 Mrd. Euro in die Hand nehmen und damit 10 Mrd. weniger als bislang geplant. Das mittelfristige Ziel eines bereinigten Gewinns von 4 Euro je Aktie im Jahr 2030 bleibt unterdessen bestehen.Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion