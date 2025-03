Das Landeskriminalamt Sachsen geht gegen zwei Beschuldigte vor, deren Unternehmen schlüsselfertige Photovoltaik-Anlagen vertreibt. Wohn- und Gewerberäume wurden durchsucht, der Geschäftsführer des Unternehmens sitzt in Untersuchungshaft. Einen Schaden von mindestens vier Millionen Euro vermuten die Staatsanwaltschaft Dresden und das Landeskriminalamt (LKA) Sachsen durch "Betrug im besonders schweren Fall" in mindestens neun Fällen. Am Mittwoch wurden deshalb in Dresden und Radebeul eine Wohnung sowie zwei Gewerberäume durchsucht. Ermittelt wird gegen die 60-jährige Geschäftsführerin sowie den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...