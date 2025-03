Die Luft- und Raumfahrtindustrie, die traditionell von Airbus und Boeing dominiert wird, erlebt mit dem Aufstieg der chinesischen COMAC einen neuen, ernstzunehmenden Wettbewerber. Das C919-Flugzeug von COMAC hat bereits über 1.000 Bestellungen erhalten und macht Fortschritte in Richtung Zertifizierung durch die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA). Diese Entwicklung könnte das bestehende Duopol aufbrechen, den Wettbewerb verschärfen und ist derzeit nicht in der Bewertung berücksichtigt. Airbus, das im Jahr 2024 insgesamt 766 Flugzeuge ausgeliefert hat - knapp unter dem Ziel von 770 -, steht vor Herausforderungen wie einem 60%igen Rückgang der Nettobestellungen im Jahresvergleich. Dies könnte auf ein mögliches Ende des Nach-COVID-Booms hindeuten. Der erwartete Markteintritt von COMAC auf internationaler Ebene könnte den Marktanteil und die Profitabilität von Airbus zusätzlich unter Druck setzen. Die Analysten von mwb research bestätigen ihre SELL-Empfehlung für Airbus mit einem Kursziel von 145,00 EUR. Die Expansion von COMAC sowie die potenzielle EASA-Zertifizierung der C919 noch in diesem Jahr verschärfen den Wettbewerb und bergen Abwärtsrisiken. Diese Risiken sind derzeit nicht im Aktienkurs eingepreist, was sich unter anderem in den relativ günstigen OTM-Put-Optionen mit niedriger impliziter Volatilität vor der möglichen Zertifizierung zeigt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Airbus%20SE