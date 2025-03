Während des gestrigen Roundtables gaben CEO Jürgen Laakmann und CFO Gerrit Kaufhold einen Einblick in die aktuelle Entwicklung von Enapter und berichteten über die Ergebnisse des Geschäftsjahres 24, die Auftragslage, den Ausbau der Produktion und das Joint Venture mit der Wolong Group in China. Enapter bleibt auf einem soliden Wachstumspfad mit einem Rekordauftragseingang von EUR 53 Mio. und einem Bookto-Bill-Verhältnis von 2,5x, was die Widerstandsfähigkeit und starke Marktposition auch in einem schwierigen Wasserstoffmarkt zeigt. Die Integration von Batteriespeicherlösungen stärkt das Produktportfolio zusätzlich und unterstützt das weitere Wachstum. Für das Geschäftsjahr 25 erwartet Enapter einen Umsatz von EUR 39-42 Mio. und ein EBITDA zwischen EUR -2 Mio. und Break-Even. Das Unternehmen ist gut positioniert, um Marktanteile zu gewinnen, wenn sich der Wasserstoffmarkt wieder erholt. mwb researchs Analysten behalten ihr Spek. KAUFEN mit einem unveränderten Kursziel von EUR 7,00. Die Aufzeichnung des Roundtables finden Sie hier: research-hub.de Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Enapter%20AG