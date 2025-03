Die Deutsche Telekom verzeichnete am gestrigen Handelstag leichte Kursgewinne an der Börse. Im frühen XETRA-Handel stieg die Aktie um 0,3 Prozent auf 33,64 EUR, während sie im weiteren Tagesverlauf zwischen Gewinnen und Verlusten schwankte. Gegen Nachmittag notierte das Papier mit einem leichten Minus von 0,2 Prozent bei 33,72 EUR. Trotz dieser Schwankungen bewegt sich die Telekom-Aktie weiterhin auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Vom 52-Wochen-Hoch, das Anfang März bei 35,91 EUR erreicht wurde, trennen den aktuellen Kurs lediglich etwa 6,5 Prozent. Besonders bemerkenswert ist jedoch die Entwicklung im Vergleich zum 52-Wochen-Tief: Mit einem Wert von 20,73 EUR im April 2024 liegt der derzeitige Kurs rund 62 Prozent über diesem Tiefstand.

Positive Geschäftsentwicklung und attraktive Dividendenaussichten

Die Geschäftszahlen des Bonner Konzerns entwickeln sich weiterhin positiv. Im jüngsten Quartalsbericht vermeldete die Deutsche Telekom einen Umsatzanstieg von 5,32 Prozent auf 30,93 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahresquartal. Das Ergebnis pro Aktie verbesserte sich deutlich und lag bei 0,85 EUR, nachdem im Vergleichszeitraum des Vorjahres noch ein Verlust von 0,21 EUR je Aktie verbucht worden war. Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch in den Dividendenaussichten wider: Nach einer Ausschüttung von 0,90 EUR je Aktie für das Jahr 2024 prognostizieren Analysten für das laufende Jahr eine Erhöhung auf 1,00 EUR. Zudem kündigte der Telekommunikationskonzern kürzlich Verbesserungen seiner Mobilfunktarife an - das Datenvolumen in verschiedenen Tarifmodellen wird erhöht, während die Preise unverändert bleiben. Die nächsten Quartalszahlen wird die Deutsche Telekom voraussichtlich am 15. Mai 2025 vorlegen. Marktbeobachter sehen den Konzern weiterhin positiv und haben im Durchschnitt ein Kursziel von 38,74 EUR für die Aktie festgelegt.

