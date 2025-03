Die Nvidia-Aktie zählt seit Jahren zu den Highflyern an der Börse. 2023 legte der Kurs um 234 % zu, 2024 folgte ein weiteres Plus von 188 %. Doch 2025 geriet die Rally ins Stocken: Nach dem bisherigen Allzeithoch von 143,52 Euro am 6. Januar 2025 fiel der Kurs um 30 % auf rund 99 Euro. Aktuell notiert das Papier bei etwa 110 Euro, rund 23 % unter dem Rekordhoch. Seit Jahresbeginn...

Den vollständigen Artikel lesen ...