Paris (www.fondscheck.de) - Edmond de Rothschild verzeichnet ein starkes Wachstum, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das verwaltete Vermögen ist 2024 um 12 Prozent auf 184 Milliarden Schweizer Franken gestiegen - ein neuer Höchststand. Getrieben von hohen Kapitalzuflüssen in allen Regionen und der starken Leistung der Anlageteams. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...