Nissan macht SK On zu seinem Batterielieferanten in Nordamerika. Beide Seiten haben eine Lieferung von fast 100 GWh Batterien mit hohem Nickelgehalt zwischen 2028 und 2033 vereinbart. Der Deal hatte sich bereits im Januar abgezeichnet und fällt in eine Zeit des Umbruchs bei Nissan. Die Batterien für Nissan sollen in den USA hergestellt und auch nur in den US-Fahrzeugen der Japaner eingesetzt werden - konkret in Nissans Elektroautos der nächsten Generation, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...