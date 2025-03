© Foto: David Talukdar - ZUMA Press Wire

Nvidia-CEO Jensen Huang enthüllt, dass das KI-Modell DeepSeek hundertmal mehr Rechenleistung benötigt als gedacht. Außerdem: Nvidia will einen dreistelligen Milliardenbetrag in den USA investieren.Das chinesische KI-Startup DeepSeek sorgt erneut für Aufsehen: Laut Nvidia-CEO Jensen Huang benötigt das neue DeepSeek-R1-Modell hundertmal mehr Rechenleistung als bisher angenommen. Das erklärte Huang im Gespräch mit CNBCs Jim Cramer auf der Nvidia GTC-Konferenz. Huang bezeichnete das Open-Source-Modell als "fantastisch", da es die erste auf Schlussfolgerungen basierende KI sei. Im Gegensatz zu herkömmlichen generativen KI-Modellen geht DeepSeek-R1 Probleme schrittweise an, entwickelt …