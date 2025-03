Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



20.03.2025 / 11:04 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Professor Dr. Vorname: Andreas Arthur Nachname(n): Georgi

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Rheinmetall AG

b) LEI

5299001OU9CSE29O6S05

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007030009

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 1452.50 EUR 63910.00 EUR 1452.00 EUR 20328.00 EUR 1450.50 EUR 7252.50 EUR 1449.50 EUR 7247.50 EUR 1449.00 EUR 40572.00 EUR 1448.50 EUR 75322.00 EUR 1448.00 EUR 26064.00 EUR 1448.00 EUR 21720.00 EUR 1448.00 EUR 24616.00 EUR 1447.50 EUR 2895.00 EUR 1447.50 EUR 17706.00 EUR 1475.50 EUR 76726.00 EUR 1477.00 EUR 63511.00 EUR 1476.50 EUR 63489.50 EUR 1478.00 EUR 10346.00 EUR 1478.00 EUR 11824.00 EUR 1477.50 EUR 63532.50 EUR 1476.50 EUR 66442.50 EUR 1474.00 EUR 2948.00 EUR 1473.00 EUR 70704.00 EUR 1473.00 EUR 48609.00 EUR 1472.50 EUR 53010.00 EUR 1473.50 EUR 32417.00 EUR 1473.50 EUR 36837.50 EUR 1474.50 EUR 60454.50 EUR 1470.50 EUR 66172.50 EUR 1471.50 EUR 13243.50 EUR 1472.50 EUR 45647.50 EUR 1473.00 EUR 67758.00 EUR 1472.00 EUR 64768.00 EUR 1473.00 EUR 64812.00 EUR 1471.00 EUR 58840.00 EUR 1469.50 EUR 30859.50 EUR 1469.50 EUR 35268.00 EUR 1469.50 EUR 48493.50 EUR 1470.50 EUR 70584.00 EUR 1468.50 EUR 70488.00 EUR 1470.00 EUR 70560.00 EUR 1470.50 EUR 51467.50 EUR 1470.00 EUR 35280.00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 1468.6547 EUR 1762726.5000 EUR

e) Datum des Geschäfts

19.03.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR





